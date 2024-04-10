Ramazan Bayramı’nda Yemeyi En Sevdiğin Tatlıyı Söylüyoruz!
Ramazan Bayramı’nda Yemeyi En Sevdiğin Tatlıyı Söylüyoruz!
Bakalım senin Ramazan Bayramı'nda yemeyi en sevdiğin tatlı neymiş!? 🧐
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1. Tatlı yerken nasıl hissediyorsun?
2. Bayram sabahı hangi tatlının kokusuyla uyanmak isterdin?
3. Sen tatlıda geleneksel mi yoksa yeni tatları mı tercih edersin?
4. Bayram senin için ne ifade ediyor?
5. Peki, bayramı nasıl geçirirsin?
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6. Misafirin geldiğinde genelde hangi tatlıyı hazırlarsın?
7. En sevdiğin tatlı süslemesi hangisi?
8. Hangi tatlı sana çocukluğunu hatırlatıyor?
9. Son olarak, tatlıda senin için en önemli şey nedir?
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