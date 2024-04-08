Ramazan Bayramı'nda Ne Yapsam Diye Kara Kara Düşünenleri Rahatlatacak 11 Tarif

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

4 adet kemiksiz tavuk göğsü

2 adet havuç

1 adet büyük patates

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kuru kekik,toz sarımsak

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayıp temizleyin. Havuçları, patatesi ve kabakları küp şeklinde doğrayın. Biberleri de uzun şeritler halinde kesin.

2. Tavuk göğüslerini yıkayıp kurulayın ve üzerlerine tuz, karabiber, kuru kekik ve toz sarımsak serpin.

3. Pişirme haznesine tavukları yerleştirin. Yanlarına doğranmış sebzeleri ekleyin.

4. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve bir spatula yardımıyla hafifçe karıştırın, böylece yağ ve baharatlar her yere eşit şekilde dağılsın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180°C'ye ısıtın ve daha sonra tavuk ve sebzeleri içine yerleştirin ve 20 dakika kadar pişirin.

Piştikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz!