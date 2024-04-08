Ramazan Bayramı'nda Ne Yapsam Diye Kara Kara Düşünenleri Rahatlatacak 11 Tarif
Ramazan Bayramı'nda Ne Yapsam Diye Kara Kara Düşünenleri Rahatlatacak 11 Tarif
Bayram, ardı arkası kesilmeyen misafirler ve misafirlere sunulacak yemekler...
Bu bayram misafirlere ne yapsam diye düşünmekten kurtaracak 11 tarifi bu içerikte sıralıyoruz!
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1. Kumpir!
2. Izgara tavuk!
3. Tavuk köftesi!
4. Ispanaklı mini kiş!
5. Soya soslu piliç baget!
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6. Mücver!
7. Izgara patlıcan!
8. Fasulyeli makarna!
9. Karnabahar köftesi!
10. Sebzeli tavuk!
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11. Kabak dolması
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