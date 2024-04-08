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Ramazan Bayramı'nda Ne Yapsam Diye Kara Kara Düşünenleri Rahatlatacak 11 Tarif

etiket Ramazan Bayramı'nda Ne Yapsam Diye Kara Kara Düşünenleri Rahatlatacak 11 Tarif

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 22:01

Bayram, ardı arkası kesilmeyen misafirler ve misafirlere sunulacak yemekler...

Bu bayram misafirlere ne yapsam diye düşünmekten kurtaracak 11 tarifi bu içerikte sıralıyoruz!

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1. Kumpir!

1. Kumpir!

Bayramda misafirlerinizi mutlu edecek tariflerden bir tanesi: Kumpir! Hazırsanız detaylara geçelim!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Fırında pişirme

Malzemeler:

  • 2 patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Rende kaşar

  • Tuz

  • İstediğiniz malzemeler

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkadıktan sonra üzerine çizikler atın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

3. Patatesler piştikten sonra bıçak yardımıyla ayırın ve içine tereyağını ekleyin.

4. İstediğiniz malzemeleri ekleyerek kumpirinizi hazırlayabilirsiniz.

İşte bu kadar!

2. Izgara tavuk!

2. Izgara tavuk!

Misafirleri büyüleyecek, bayram havasını evinizde yaşatacak tariflerden biri daha! Hazırsanız nasıl hazırlandığına geçelim!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 26 dakika

Pişirme derecesi: 195°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 6 tavuk kanadı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavukları güzelce tuzlayın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

3. 18 dakika sonunda tavukları çevirin.

Şimdiden afiyet olsun!

3. Tavuk köftesi!

3. Tavuk köftesi!

Eşsiz bir tarif daha! Tavuk köftesi yapmak işte bu kadar👇🏻

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi:  15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 750 gr kemiksiz tavuk eti 

  • 1 kuru soğan 

  • 1 kahve fincanı yoğurt 

  • 1 yumurta 

  • 1 çorba kaşığı galeta unu 

  • 3-4 yaprak taze fesleğen 

  • 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı tozbiber

  • 1 fiske karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk etlerini doğrayıcıda kıyarak köftelik kıyma haline getirin. Soğanı rendeleyin. Fesleğeni incecik kıyın. 

2. Kıymayı yoğurma kabına alıp malzemenin hepsini tavuk kıymasına ilave edin ve iyice yoğurun. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin. 

3. Karışımdan yuvarlak köfteler hazırlayın.  Köfteleri Philips Airfryer 7000 XXL ile kızarıncaya kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun!

4. Ispanaklı mini kiş!

4. Ispanaklı mini kiş!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi:  25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 su bardağı (225 gr) un

  • 50 gr margarin 

  • 1 yumurta 

  • 2 çorba kaşığı süt 

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 fiske tuz

İç malzeme:

  • 200 gr ıspanak 

  • 1 küçük kuru soğan

  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ 

  • 100 gr tuzsuz taze lor peyniri 

  • 1 yumurta, 1 çorba kaşığı un 

  • 2 çorba kaşığı krema, 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Unu bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Oda sıcaklığında yumuşamış margarin, yumurta, süt, tuz ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Streç folyoya sarıp buzdolabında 15 dk kadar bekletin.

2. Ispanağı irice doğrayıp soğanı kıyın. Sıvı yağı bir tencerede kızdırıp soğan ve ıspanağı ilave edin. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. 1-2 dakika karıştırarak kavurun ve ıspanaklar ölünce tencereyi ocaktan alın. 

3. Krema, peynir, yumurta, 1 kaşık un ve tuzu bir kapta karıştırın. Ispanağın fazla suyunu sıkıp peynirli karışımla birleştirin. 

4. Kiş hamurunu merdane yardımıyla açıp yuvarlak parçalar halinde kesin ve birer porsiyonluk küçük kalıplara yerleştirin. Ispanaklı karışımı hamurların içine doldurun.

5. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesinin içine kiş kalıplarını yerleştirin. 180 derecede 25 dakika pişirin ve ılık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!

5. Soya soslu piliç baget!

5. Soya soslu piliç baget!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi:  20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 8 adet piliç baget 

  • 2 diş sarımsak 

  • 4-5 yaprak taze fesleğen 

  • 2 çorba kaşığı domates püresi 

  • 1 çorba kaşığı soya sosu 

  • 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı zeytinyağı 

  • Bir tutam kekik, karabiber

Yapılışı:

1. Sarımsakları soyup ezin. Taze fesleğeni kıyın. Domates püresi, soya sosu, toz şeker, zeytinyağı, kekik, karabiber, fesleğen ve ezilmiş sarmısağı bir kapta karıştırın.

2. Piliç bagetlerin tombul yerlerine bıçakla kesik atın ve hazırladığınız karışıma bulayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Bir mutfak fırçasıyla pişirme sepetini yağlayın.

4. Etleri sepete koyup hazneyi yerine yerleştirin. Isıyı 200 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 20 dakikaya ayarlayın.  Soslu piliç bagetleri sıcak bir biçimde servis edebilirsiniz!

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6. Mücver!

6. Mücver!

Kabaktan yapılabilecek en güzel tariflerden biri: Mücver!

Hazırlanma Süresi: 12 dakika

Pişirme Süresi:  12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak 

  • 2 adet yumurta 

  • 3 çorba kaşığı un 

  • Yarım demet dereotu 

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyin. Un, yumurta, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip bir kaşıkla karıştırın. 

2. Pişirme haznesine dört porsiyon halinde mücver karışımından kaşık kaşık döküp hazneyi yerine yerleştirin. 

3. Isıyı 200 dereceye getirin, işte bu kadar! 

Afiyet olsun!

7. Izgara patlıcan!

7. Izgara patlıcan!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Patlıcanları salamura etmek için 1 litre suya 2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Patlıcanları 30 dakika boyunca tuzlu suda bekletin.

2. Patlıcanları sudan çıkarıp kurulayın ve üzerlerine fırça yardımıyla yağ sürün.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ın ızgara aksesuarını sepete yerleştirin. Patlıcanları içerisine dizin ve 12 dakika boyunca çalıştırın.

4. Pişen patlıcanların üzerine limon suyu ve tuz serpip servis edin.

8. Fasulyeli makarna!

8. Fasulyeli makarna!
onedio.com

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 1 kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • Yarım çay kaşığı tuz 

  • 240 gram cannelini fasulyesi

  • 2 yemek kaşığı domates salçası 

  • 200 gram domates

  • 2 tutam pul biber

  • 3 tutam maydanoz 

  • 100 gram fontina peyniri

  • 300 gram makarna

Yapılışı:1. Soğanı, havucu ve sarımsağı ince şekilde doğrayın. Kereviz sapını soyun ve doğrayın.

2. Hazırladığınız sebzeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarın. Üzerlerine zeytinyağı ve tuz ekleyin, iyice karıştırın. 140°C'de 15 dakika boyunca Airfryer'da pişirin.

3. Fasulyeyi, domates salçasını, doğranmış domatesi, pul biberi, haşlanmış makarnayı ve kekiği tepsiye ekleyin. İyice karıştırın.

4. Karışımın üzerine rendelenmiş fontina peynirini serpin. 150°C'de 15 dakika daha pişirin. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve maydanoz serperek servis edin.

9. Karnabahar köftesi!

9. Karnabahar köftesi!

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15-20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 büyük boy karnabahar

  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/4 su bardağı ince kıyılmış taze maydanoz

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu veya yulaf unu

  • Tuz, karabiber, zeytinyağı

Yapılışı:

1. Karnabaharı küçük parçalara ayırın ve haşlayın, sonra suyunu süzüp soğumasını bekleyin.

2. Soğuyan karnabaharı ezerek püre haline getirin ve büyük bir kaseye alın.

3. Karnabahar püresine rendelenmiş beyaz peyniri, rendelenmiş havucu, ince kıyılmış maydanozu, yumurtaları, galeta ununu veya yulaf ununu, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

4. Karışımı buzdolabında yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

5. Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve köfte şekli verin.

6. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine köfteleri yerleştirin, üzerlerine zeytinyağı sıkın ve 180 derece sıcaklıkta önceden ısıtılmış Airfryer'da 15-20 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.

7. Pişen karnabahar köftelerini sıcak olarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yanında yoğurtlu sosla da servis edebilirsiniz!

Afiyet olsun!

10. Sebzeli tavuk!

10. Sebzeli tavuk!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 adet kemiksiz tavuk göğsü

  • 2 adet havuç

  • 1 adet büyük patates

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kuru kekik,toz sarımsak

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayıp temizleyin. Havuçları, patatesi ve kabakları küp şeklinde doğrayın. Biberleri de uzun şeritler halinde kesin.

2. Tavuk göğüslerini yıkayıp kurulayın ve üzerlerine tuz, karabiber, kuru kekik ve toz sarımsak serpin. 

3. Pişirme haznesine tavukları yerleştirin. Yanlarına doğranmış sebzeleri ekleyin.

4. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve bir spatula yardımıyla hafifçe karıştırın, böylece yağ ve baharatlar her yere eşit şekilde dağılsın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180°C'ye ısıtın ve daha sonra tavuk ve sebzeleri içine yerleştirin ve 20 dakika kadar pişirin.

Piştikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz!

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11. Kabak dolması

11. Kabak dolması

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20-25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Tek Tencere Yemeği

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy kabak

  • 1 su bardağı bulgur

  • 1 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • Maydanoz veya dereotu

Yapılışı:

1. Kabakların üst kısmını kesin ve içini çıkarın.

2. Kabakların içini bir kaba alın. Üzerine ince doğranmış soğanı, zeytinyağını, domates salçasını, toz kırmızı biberi, karabiberi, kimyonu ve tuzu ekleyin.

3. Bulguru yıkayın ve süzün, ardından bu karışıma ekleyin. İsteğe bağlı olarak doğranmış maydanoz veya dereotunu da ekleyebilirsiniz.

4. Karışımı kabakların içine doldurun.

5. Philips Airfryer 7000 XXL ile 180°C'de kabak dolmalarını 20-25 dakika boyunca kabaklar yumuşayana kadar pişirin pişirin.

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