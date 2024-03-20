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Ramazan Ayında Sürdürülebilirlik: İftar Sofralarınızı Çevre Dostu Hale Getirebilmenizi Sağlayacak 11 Yöntem

etiket Ramazan Ayında Sürdürülebilirlik: İftar Sofralarınızı Çevre Dostu Hale Getirebilmenizi Sağlayacak 11 Yöntem

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 20:01

Ramazan ayı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir dönemdir. İftar sofraları, aileleri ve dostları bir araya getirirken, çevreye duyarlılık göstermek için de harika bir fırsat sunar. Bu Ramazan'da çevre dostu adımlar atarak iftar sofralarınızı daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. 

İşte bu iftar uygulayabileceğiniz 11 çevre dostu adım!

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1. Sofra alışverişini iftara ve sahura göre yapmak.

İftar alışverişi yaparken sadece tek öğün üzerinden değil sahur üzerinden de düşünmeniz gerekir. Tam olarak ne alacağınızı bilerek çıktığınız bir alışveriş sizi gıda israfından korumaya yardımcıdır. Bu nedenle elinizde listeyle ve bilinçli şekilde alışveriş yaparak hem iftar hem sahur için en sürdürülebilir besinlere karar verebilirsiniz.

2. Yerel üreticileri tercih etmek.

Alışveriş esnasında ne kadar çok yerel üreticilere yönelirseniz, sofranızı da o kadar doğal ve çevre dostu hale getirirsiniz. Hem bu sayede besin değeri yüksek ve taze ürünler tüketmiş, hem de lokal ürün pazarını desteklemiş olursunuz. Ayrıca bu yöntem, karbon ayak izini küçültmek için de harika bir adımdır. 🍅

3. Akşamdan kalanları sahurda tüketmek.

Sahur için ekstra yemek hazırlamayı tercih ederseniz, gıdadan ve enerjiden gereken verimi alamazsınız. Ancak iftardan kalan yemekleri sahurda tüketmek bu verimsizliği ortadan kaldırma konusunda oldukça etkilidir. Bu sayede sahur hazırlığını minimum sürede tamamlarken, çöpe yemek atma riskinden de kurtulursunuz. ☘️

4. Ambalaj atığını azaltmak.

Yemek yaparken kullandığınız malzemeleri seçerken çoklu paketlere yönelerek ambalaj atığını azaltabilirsiniz. Ayrıca tercih ettiğiniz ürünlerin geri dönüşümlü veya karton paketli olmasına özen göstererek de iftar alışverişlerinizi çevre dostu hale getirebilirsiniz. 😎

5. Daha az enerji harcamak.

Mutfakta birçok farklı cihaz kullanmak enerji tüketimini fazlasıyla artıran bir seçimdir. Ayrıca gerekenden fazla yemek pişirmenize neden olarak gıda israfı riskini de artırır. Philips Airfryer 7000 XXL gibi %70 oranında enerji tasarrufu sağlayan bir ürün ise aynı zamanda yemekleri %40 daha hızlı pişirmeye yardımcıdır. Dolayısıyla hem fatura hem de emek açısından iftar sofralarını çevreci hale getirmenin en modern halidir. 💚

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6. Bez çanta kullanmak.

Alışverişlerinizde her bir ürün için plastik poşet kullanmak, gezegen için geri dönüşü olmayan en büyük risklerden biridir. Bunun yerine, dışarı çıktığınızda yanınıza bez bir çanta alabilir, meyve-sebze alışverişlerinde ise file torbalardan faydalanabilirsiniz. Bu sayede plastik atık miktarını minimuma indirerek çevreye büyük fayda sağlamış olursunuz. 🌱

7. Suyu akıllı harcamak.

Yemek yaparken ve bulaşık yıkarken tükettiğiniz suyun kontrolünü sağlamanız gerekir. Bunun için sebze ve meyveleri bir kap içinde yıkayabilir, böylece sudan tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca iftarın ardından çıkan bulaşıkları, hiç sudan geçirmeden bulaşık makinesine koymak da su israfını azaltmaya yardımcıdır. 💦

8. Atıklardan kompost yapmak.

Ne yazık ki iftar öncesi ne kadar bilinçli davranırsanız davranın, bazen yemekler çok gelebiliyor. Bu durumun oluşturduğu gıda israfını önlemek için artan yemeklerden kompost yapabilir ve doğal gübre elde edebilirsiniz. 'Altın gübre' olarak da bilinen bu doğal gübreyi daha sonra kendi bitkilerinizi ve sebzelerinizi yetiştirmek için bile kullanabilirsiniz. ✌️

9. Doğal temizlik yapmak.

Ramazan ayında mutfak temizliğini de çevreci hale getirmeniz mümkün.Bunun için özellikle akşamları yoğun olarak kullandığınız mutfağın temizliğini bitkisel ve doğal ürünler yardımıyla yapmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede sadece beslenme rutinlerinizle değil, kimyasal atık miktarındaki azaltma ile de sürdürülebilirliğe adım atmış olursunuz.

10. Tek kullanımlık saklama kaplarından kaçınmak.

İftar ve sahur için porsiyonluk menüler hazırlamak zamandan kazandıran bir adımdır. Fakat bu esnada kullandığınız saklama kaplarının malzemesi önemli bir hal alır. Özellikle plastik poşet gibi tek seferlik ambalajlar çevreye büyük zarar verirken, cam veya karton gibi tekrar kullanıma uygun saklama kapları her açıdan avantaj sağlar. Dolayısıyla iftar boyunca bu ürünlere mutfağınızda daha fazla yer açabilirsiniz. ♻️

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11. Elektrik tüketimini azaltmak.

Son olarak iftar sofrasında da sürdürülebilir önlemler alabilirsiniz. Örneğin; yemek yediğiniz alandaki ışıkları LED ve tasarruflu ampullerle değiştirebilir, sofradaki mum kullanımını artırabilirsiniz. Ayrıca güneş enerjili aydınlatmaları ve konumunuz el veriyorsa doğrudan gün ışığını da daha fazla kullanabilirsiniz. Böylece sadece elektrik faturasından tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda çevreciliği her anlamda yakalamış olursunuz. 🕯

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