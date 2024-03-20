Ramazan Ayında Sürdürülebilirlik: İftar Sofralarınızı Çevre Dostu Hale Getirebilmenizi Sağlayacak 11 Yöntem

Alışveriş esnasında ne kadar çok yerel üreticilere yönelirseniz, sofranızı da o kadar doğal ve çevre dostu hale getirirsiniz. Hem bu sayede besin değeri yüksek ve taze ürünler tüketmiş, hem de lokal ürün pazarını desteklemiş olursunuz. Ayrıca bu yöntem, karbon ayak izini küçültmek için de harika bir adımdır. 🍅