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Rahatlık Sizin İçin Ön Plandaysa Bu İç Giyim Ürünleri Tam Size Göre!

etiket Rahatlık Sizin İçin Ön Plandaysa Bu İç Giyim Ürünleri Tam Size Göre!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 10:01

İç giyimde rahatlık ve şıklığı bir arada sunan bir yer arıyorsanız Tchibo'nun iç giyim ürünleri tam sizlik! Gelin bu koleksiyondan sizin için seçtiklerimize birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Dantelli Sütyen

Dantelli Sütyen

Balensiz sütyeni giydiğinizi bile unutacaksınız. Sıkmayan yapısıyla neredeyse hissedilmez dantelli sütyenin çıkarılabilir kulpu var. Dantelli yapısı rahatlığı şıklıkla birleştiriyor. Düz yaka sütyenin kopçası 3 kademede ayarlanabiliyor. 

Dantelli Sütyen

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2 Adet Hipster Külot

2 Adet Hipster Külot

İç giyim denilince akla ilk külotlar geliyor elbette. 2 tane gelen külotlar hem kaliteli hem zarif bir yapısı var. Dantel seviyorsanız bu külotlara bayılacağınız kesin. Yıkamaya dirençli yapısı sayesinde uzun ömürlü. Ağ bölgesi pamuklu olan papaya renkli külotları kaçırmayın deriz!

2 Adet Hipster Külot

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Pijama Takımı

Pijama Takımı

Yumuşacık bir pijamam olsun diyorsanız bu modeli bir inceleyin bizce! Kısa kollu pijama takımının altı elastik bel bantlı. Yüksek kaliteli pijama takımı uzun ömürlü. Kahverengi ve krem karışımı pijama takımı ile şıklığınızı konuşturacaksınız!

Pijama Takımı

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Niki Ev Eşofman Takımı

Niki Ev Eşofman Takımı

Evde en çok ne tercih edilir diye sorsak herhalde cevap eşofman takımı. olur. Yumuşacık ev eşofman takımı sizi sıcacık tutuyor. Bağcıklı kapüşonu ve kanguru cebi var. 2 tane de eşofman altında cebi olan takımın bilek kısımları elastik.

Niki Ev Eşofman Takımı

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Rahat Kapüşonlu Sweatshirt

Rahat Kapüşonlu Sweatshirt

Sweat seviyorsanız bu model tam sizlik. Yumuşak ve rahat bir yapısı olan sweatshirtü evde hiç çıkarmak istemeyeceksiniz. Oversize kesimi rahat olmanızı sağlıyor. Kapüşonu da var. Daha şık görünsün diye yan yırtmaçlara da sahip.

Rahat Kapüşonlu Sweatshirt

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Şortlu Pijama Takımı

Şortlu Pijama Takımı

Pamuk-viskoz karışımlı pijama takımının üstü yuvarlak yakalı. Altı şortlu takımın beli esnek bantlı. Şortlu takım yaz için ideal. Kaliteli takımı uzun yıllar giymek mümkün. Regular Fit kesimi olan takımın üstü papaya rengi altı ise krem kahve karışımı.

Şortlu Pijama Takımı

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2 Adet Tayt

2 Adet Tayt

Taytlar evde giymek için rahat ürünler. Yumuşak pamuklu tayt 2 tane geliyor. Streç kumaşı ile vücudunuzu tam sarıyor. Elastik bel bandı çok rahat, sıkmıyor. Sizi rahatsız edecek yanda dikişleri yok. Yüksek giyim konforu sunan taytlardan başka bir şey giymek istemeyeceksiniz.

2 Adet Tayt

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Eşofman Takımı

Eşofman Takımı

Rahat ve yumuşak bir eşofman takımı arıyorsanız bu takımı inceleyebilirsiniz. Esnek kumaşı onu mükemmel bir takım yapıyor. Hafif düşük omuzlu üst ve bel bantlı altı olan rahat takımın cepleri de var. Yüksek kaliteli kumaşı sayesinde yıkama karşı dirençli.

Eşofman Takımı

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Rahat Elbise

Rahat Elbise

Ben evde pantolon giyemem diyorsanız bu rahat elbise size göre olabilir. Farklı bir pijama çeşidi olan elbisenin kapüşonu var. Düşük omuzlu yapısı ve oversize kesimi rahatınız düşünülerek tasarlanmış. Rahat hareket edebilmeniz için yandan yırtmacı da var. Comfort Fit kesim olan elbise çok tarz!

Rahat Elbise

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Dantel Görünümlü Dikişsiz Büstiyer

Dantel Görünümlü Dikişsiz Büstiyer

Zarif büstiyer dikişsiz bir model. Cilt dostu yapısıyla sizi hiç rahatsız etmiyor. Yan dikişleri yok, bu da rahatlığı artırıyor. Uzun ömürlü yapısı sayesinde uzun süre giyebileceğiniz bir büstiyer. Askılarının uzunluğunu kendinize göre ayarlamanız mümkün. 

Dantel Görünümlü Dikişsiz Büstiyer

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Kestane Rengi Yumuşak Kalıplı Sütyen

Kestane Rengi Yumuşak Kalıplı Sütyen

Son derece rahat sütyen sizi sıkmıyor, nazikçe şekillendiriyor. Kestane rengi sütyen balensiz bir model. Dantelli yapısıyla çok şık duruyor. Power Mesh alanları ilavesi ile son derece iyi bir tutuşa sahip. Ayarlanabilir askılarını kendinize göre düzeltebiliyorsunuz. 

Yumuşak Kalıplı Sütyen

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2 Adet Slip Külot

2 Adet Slip Külot

Siyah renkli külotlar 2 tane geliyor. Yumuşak Microtouch kumaş kalitesi ile tam ihtiyacınız olan ürünler bunlar! Bir dantelli bir dantelsiz gelen külotların üçgen kısmı pamuklu. Kaliteli ve şık külotlarım olsun diyorsanız bunları kaçırmayın deriz!

2 Adet Slip Külot

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