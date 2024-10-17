Rahatlık Sizin İçin Ön Plandaysa Bu İç Giyim Ürünleri Tam Size Göre!

Ben evde pantolon giyemem diyorsanız bu rahat elbise size göre olabilir. Farklı bir pijama çeşidi olan elbisenin kapüşonu var. Düşük omuzlu yapısı ve oversize kesimi rahatınız düşünülerek tasarlanmış. Rahat hareket edebilmeniz için yandan yırtmacı da var. Comfort Fit kesim olan elbise çok tarz!

Rahat Elbise