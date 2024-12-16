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Psikologlara Param Yetmiyor Diyenlerin Bütçesine Uygun Rehabilite Etkili 18 Şarkı

etiket Psikologlara Param Yetmiyor Diyenlerin Bütçesine Uygun Rehabilite Etkili 18 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 23:53

Bazen hayatın karmaşasında kendimizi kaybedebiliyoruz. Bir yandan her şeyin üst üste geldiğini hissedip, bir yandan da kendimize vakit ayırmak istiyoruz ama psikologa gitmek her zaman mümkün olmuyor. Neyse ki, ruhumuzu toparlamak için harika bir çözüm var: Müzik! Psikolog parası vermek yerine, kulaklıklarınızı takın ve bu şarkılarla rahatlayın. Hem bütçenizi sarsmaz, hem de içinizdeki huzuru bulmanıza yardımcı olur. İşte, ruhunuzu dinlendirecek 18 harika parça!

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1. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

2. Ajda Pekkan - Boşvermişim Dünyaya

3. Nova Norda - Varım

4. Özlem Tekin - Dağları Deldim

5. Göksel - Bu da Geçecek

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6. Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız

7. Sertab Erener - Tek Başıma

8. Candan Erçetin - Bahar

9. Nil Karaibrahimgil - Ben Buraya Çıplak Geldim

10. Sezen Aksu - Hayat Sana Teşekkür Ederim

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11. Sıla - Acısa da Öldürmez

12. Athena - Kafama Göre

13. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

14. Kahraman Deniz - Düştüğüm Gibi Kalkarım

15. Teoman - N'apim Tabiatım Böyle

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16. Redd - Siktiret Boşver

17. Melike Şahin - Bedelini Ödedim

18. Demir Demirkan - Zaferlerim

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sabrina
sabrina
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