Pratik ve Sağlıklı Beslenme Arayışında Olanlara: Öğün Planlama Nedir, Ne Değildir Açıklıyoruz!

Öğün planlama, beslenme düzeninizi düzenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmek için uygulanan bir beslenme stratejisidir. Öğün planlaması, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerini içeren dengeli bir diyet oluşturmayı içerir. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral dengesi bu açıdan önemlidir.