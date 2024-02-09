Pratik ve Sağlıklı Beslenme Arayışında Olanlara: Öğün Planlama Nedir, Ne Değildir Açıklıyoruz!
Pratik ve Sağlıklı Beslenme Arayışında Olanlara: Öğün Planlama Nedir, Ne Değildir Açıklıyoruz!
Hayatınızda yeni bir beslenme düzeni yaratmak istiyor fakat nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, öğün planlama hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu içerikte anlatıyoruz 👇
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Öğün planlamanın en önemli kriteri: Dengeli beslenme!
Porsiyonları, kontrollü tüketmeye dikkat edilmeli!
Vücudunuzun ihtiyacı olan çeşitlilikte besinler tüketmeye özen gösterin!
Zararlı abur cuburlar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin!
Dengeli bir öğün planlamasında su tüketimi büyük önem taşıyor!
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Öğün planlamasını, açlık diyetleriyle karıştırmayın!
Amacınız hızlı kilo vermek olmamalı!
Öğün planlaması, tek tip beslenme değildir!
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