Pratik Temizlik İçin Evinde Olması Gereken 11 Şey

Toza, alerjenlere ve en inatçı kırıntıya bile kaçacak yer bırakmayan bir süpürgeyle sen de durdurulamaz olabilirsin! Philips AquaTrio 9000 Serisi, sadece güçlü süpürme değil silme ve sıvı çekme özellikleriyle de fark yaratıyor! Yüksek emiş gücü, özel filtre sistemi ve turbo başlığıyla toz kir demeden süpürür, ıslak lekeleri siler ve sıvıları da kolayca çeker. Üstelik bunu güçlü ama sessiz bir şekilde yapar. Sen de AquaTrio gibi çok yönlü bir süpürgeye yatırım yaparak hem kısa hem uzun vadede kazanabilirsin!