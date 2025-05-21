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Pratik Temizlik İçin Evinde Olması Gereken 11 Şey

etiket Pratik Temizlik İçin Evinde Olması Gereken 11 Şey

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 11:31

Kabul edelim ki ev işi deyince çoğumuzun içi daralıyor ama işin sırrı doğru ekipmanlarla çalışmakta! Temizlikte deneyimli olmasanız bile evde bazı araçlar varsa işler hem kolaylaşıyor hem de zamandan kazandırıyor. “Keşke daha önce alsaymışım!” dedirtecek bu 11 eşya, evinin yeni kahramanı olmaya aday!

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1. Mikrofiber bezler

Kiri süpürür gibi çeken mikrofiber bezler, sıradan bezlere göre çok daha fazla tozu alabiliyor. Cam silerken iz bırakmayan mikrofiber bezler yüzeyleri de çizmeden pırıl pırıl yapıyor. Temizlik yaparken adeta elimiz ayağımız olan bu bezlerden evde birkaç tane bulundurmak şart!

2. Sprey mop

Kova taşımadan ve suyu dökmeden yerleri silmeyi mümkün kılan sprey mopu kullanmak çok basit: Suyunu ve deterjanını haznesine koyuyorsun, sprey tuşuna basıyorsun ve hoop… Temizlik başlıyor. Özellikle sabah işe gitmeden önce 'şu köşeyi bir silseydim' diyorsan bu eşya seni yarı yolda bırakmaz.

3. Elektrikli dikey süpürge

Toza, alerjenlere ve en inatçı kırıntıya bile kaçacak yer bırakmayan bir süpürgeyle sen de durdurulamaz olabilirsin! Philips AquaTrio 9000 Serisi, sadece güçlü süpürme değil silme ve sıvı çekme özellikleriyle de fark yaratıyor! Yüksek emiş gücü, özel filtre sistemi ve turbo başlığıyla toz kir demeden süpürür, ıslak lekeleri siler ve sıvıları da kolayca çeker. Üstelik bunu güçlü ama sessiz bir şekilde yapar. Sen de AquaTrio gibi çok yönlü bir süpürgeye yatırım yaparak hem kısa hem uzun vadede kazanabilirsin!

4. Tüy toplayıcı rulo

Evcil hayvan sahipleri için bir numaralı kurtarıcı olan tüy toplayıcı rulolar sadece onlar için değil pek çoğumuz için pratiklik yaratıyor! Koltukta kalmış saç telleri, yeni yıkanmış ama hala tüy tutan siyah tişörtler, battaniye üstündeki minik iplikler gibi her türlü tüyü çabucak alır, eşyanızı ilk günkü gibi yapar.

5. Sirke ve karbonat

Sirke ve karbonat doğal temizlik denince akla gelen ilk ikili! Lavabo açmadan cam parlatmaya, koku gidermekten ocak temizlemeye kadar binbir faydası var. Kimyasallardan uzak durmak istiyorsan bu ikiliye temizlik rutininde yer vermenin tam zamanı. Üstelik uygun fiyatlı olmaları da cabası.

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6. Eldiven

Temizlik yaparken elleri korumak çok önemli bir mesele. Hem cildinin tahriş olmaması hem de tırnaklarının zarar görmemesi adına özellikle çamaşır suyu gibi ağır ve cildi ciddi anlamda tahriş eden kimyasallarla temas ediyorsan eldivensiz asla temizlik yapma!

7. Toz alma püskülü

Avizeye bakarken gözlerin kamaşıyorsa belki de nedeni ışıltısı değil tozu olabilir. Bunun önüne geçmek için eskiden sıklıkla kullanılan şimdi ise biraz nostaljikleşen uzun toz püskülleri ile yüksek rafların, dolap üstlerinin ve perdelerin tepesinin tozunu zorlanmadan alabilirsin.

8. Banyo temizleme fırçası

Duşa kabinin camını, klozetin arkasını ya da küvetin kenarını fırçalayacağım diye şekilden şekle girmene gerek yok. Saplı fırçalarla hem zahmetsizce hem de belin ağrımadan derinlemesine temizlik yapmak mümkün. Özellikle sap kısmı uzun bir model bulursan kaçırma!

9. Farklı boylarda çöp poşetleri

Odalardaki çöp kovaları için genelde farklı boyutlardaki çöp poşetlerine ihtiyaç duyuyoruz. Banyo için küçük boy, mutfak için büyük boy derken farklı ihtiyaçlar için çeşitli boydan çöp poşetini evde bulundurmak bir ihtiyaç haline geliyor. Ayrıca çöp poşetlerini başka başka renklerde alarak ayrım yapmayı da kolaylaştırabilirsin.

10. Leke çıkarıcı sprey

Koltuktaki kahve lekesi, halıdaki çikolata izi ya da duvarda beliren leke izleri... Tüm bu anlık krizlerin pratik çözümü leke çıkarıcı spreylerde saklı. Birkaç fıs sıktın, biraz bekledin ve sildin derken bir bakmışsın izlerden eser kalmamış. İşte bu kadar basit!

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11. Robot süpürge

İşe giderken evini süpürülmüş bulmak robot süpürge sayesinde hayal değil gerçek! Sen kahveni yudumlarken o evin köşelerini gezip halı ve koltukların altından geçip tozdan iz bırakmaz. Uygulamayla kontrol edilebilenlerden harita çizenlere, halı tanıyandan ıslak silme gerçekleştirene kadar her türlü özellikte bulmak mümkün!

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