Pratik Temizlik İçin Evinde Olması Gereken 11 Şey
Kabul edelim ki ev işi deyince çoğumuzun içi daralıyor ama işin sırrı doğru ekipmanlarla çalışmakta! Temizlikte deneyimli olmasanız bile evde bazı araçlar varsa işler hem kolaylaşıyor hem de zamandan kazandırıyor. “Keşke daha önce alsaymışım!” dedirtecek bu 11 eşya, evinin yeni kahramanı olmaya aday!
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1. Mikrofiber bezler
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2. Sprey mop
3. Elektrikli dikey süpürge
4. Tüy toplayıcı rulo
5. Sirke ve karbonat
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6. Eldiven
7. Toz alma püskülü
8. Banyo temizleme fırçası
9. Farklı boylarda çöp poşetleri
10. Leke çıkarıcı sprey
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11. Robot süpürge
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