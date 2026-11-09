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Pop Müziğin Duygusal Yüzü: Candan Erçetin’in “Elbette” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Pop Müziğin Duygusal Yüzü: Candan Erçetin’in “Elbette” Albümünü İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
09.11.2026 - 19:31
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Bazı albümleri dinlemek için özel bir ruh hâlinde olmaya gerek yoktur ama dinlemeye başladığınızda kendinizi bir anda geçmişte bulursunuz. Candan Erçetin’in Elbette albümü de benim için tam olarak öyle bir albüm. Bir şarkıda eski bir aşkı hatırlıyorsunuz, diğerinde hayatı sorguluyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız, yıllar önce defalarca dinlediğiniz şarkıları yeniden açmışsınız. Gelin, 2000 yılında çıkan bu albümü birlikte hatırlayalım. Bakalım şarkılar bugün bize neler hissettiriyor!

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Hayatın üzerimize geldiği günlerin şarkısı.

Hani bazı günler hiçbir şey yapmak istemezsiniz ama hayat da durup sizi beklemez ya... İşte insanın tam da böyle zamanlarda kendine biraz destek vermesi gerekiyor. “Dayan”ı dinlerken aklıma ilk gelen şey bu oluyor. Her şeyin hemen düzelmesini beklemek yerine bazen yalnızca bugünü atlatmaya çalışıyoruz.

Büyüdükçe bazı şeylere başka türlü bakıyoruz.

Albümün adını taşıyan “Elbette”, Candan Erçetin'in en sevilen şarkılarından biri. Üstelik dinlemek için illa üzgün olmanız da gerekmiyor. Bazen hayatınız gayet yolundayken bile şarkının bir yerinde durup geçmişte yaşadıklarınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Eskiden dünyanın sonu gibi gelen şeylerin bugün aklınıza bile gelmediğini fark ettiğiniz oldu mu? İşte zamanın insana yaptığı güzelliklerden biri de bu. Her şey geçmese bile bazı şeylerin canımızı eskisi kadar yakmadığını öğreniyoruz.

Biraz yalnız kalmak isteyenler burada mı?

Telefonu sessize alıp kimseyle konuşmadan oturmak istediğiniz günler oluyor mu? Bende oluyor diyenleri buraya alalım! “Arada Bir”, insanın kendiyle baş başa kalma ihtiyacını düşündürüyor. Sürekli bir yerlere yetişmek, insanlara cevap vermek ve her şeye yetişmeye çalışmak gerçekten yorucu. Bazen kahvenizi alıp sevdiğiniz şarkıları dinlemek dışında hiçbir şey yapmamak da gayet güzel bir plan.

Bazı şarkıları dinlerken eski sevgiliyi düşünmemek zor.

Şimdi dürüst olalım, bu şarkıyı dinlerken aklına eski sevgilisi gelmeyen kaç kişi var? Bir zamanlar birlikte kurduğunuz hayallerin yarım kalması, ilişkinin bitmesinden bile daha fazla üzebiliyor insanı. Çünkü yalnızca birini değil, onunla yaşayacağınızı düşündüğünüz şeyleri de geride bırakıyorsunuz. Bir de o meşhur “Söz vermiştin ama...” cümlesi var tabii. İnsan bazen yıllar sonra bile o sözün neden tutulmadığını merak ediyor.

Unutmak istiyoruz ama kalbimiz pek oralı değil.

Birini unutmaya çalışırken sürekli onu düşünmek kadar sinir bozucu bir şey var mı? Kendinize yeni bir sayfa açmaya karar veriyorsunuz, sonra bir şarkı çalıyor ve bütün planlar altüst oluyor. “Unut Sevme” tam da bu çelişkiyi hatırlatıyor. Aklınızla kalbiniz ayrı telden çalarken hangisini dinleyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Bir de insanın durduk yere eski mesajları okuyası geliyor... O noktaya hiç gelmesek daha iyi!

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Eski sevgilinin profilinde biraz fazla vakit geçirenler...

Ayrılık olmuş, herkes kendi yoluna gitmiş ama insanın aklında yine de birkaç soru kalıyor. Acaba şimdi ne yapıyor, mutlu mu, beni hiç hatırlıyor mu? “Merak Ediyorum” dinlerken bu soruların bir yerlerden çıkıp gelmesi çok normal. Hele ortak bir arkadaşınızın paylaşımında eski sevgilinizi görürseniz merak duygusu yeniden canlanabiliyor. Tabii yalnızca bir dakika bakacağım deyip kendinizi yarım saat profilde bulmanız biraz başka bir mesele!

Saçma

Normalde asla yapmam dediğiniz şeyleri âşık olduğunuzda yaptınız mı? Yapmadım diyenler biraz daha düşünsün bence! Bazen bir mesajı on kere yazıp siliyor, bazen de aramayacağımıza dair kendimize verdiğimiz sözü beş dakikada unutuyoruz. “Saçma” başlığı bile aşkın insana neler yaptırabildiğini düşünmek için yeterli. Tabii işin komik tarafı, bütün bunları yaşarken kendimizi dünyanın en mantıklı insanı sanmamız.

Dünya Durma

Albümün diğer parçalarından farklı bir müzikal havası olan “Dünya Durma”, Elbette dinlerken karşılaştığımız hoş sürprizlerden biri. Candan Erçetin'in müziğinde farklı ezgilerin bir araya gelmesi, şarkılara kendine özgü bir karakter kazandırıyor. Bu parça da albümün yalnızca duygusal şarkılardan ibaret olmadığını hatırlatıyor. Bütün albüm boyunca aynı ruh hâlinde kalmak yerine müzikal olarak da farklı yerlere uğruyoruz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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