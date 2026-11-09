Pop Müziğin Duygusal Yüzü: Candan Erçetin’in “Elbette” Albümünü İnceliyoruz!

Albümün adını taşıyan “Elbette”, Candan Erçetin'in en sevilen şarkılarından biri. Üstelik dinlemek için illa üzgün olmanız da gerekmiyor. Bazen hayatınız gayet yolundayken bile şarkının bir yerinde durup geçmişte yaşadıklarınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Eskiden dünyanın sonu gibi gelen şeylerin bugün aklınıza bile gelmediğini fark ettiğiniz oldu mu? İşte zamanın insana yaptığı güzelliklerden biri de bu. Her şey geçmese bile bazı şeylerin canımızı eskisi kadar yakmadığını öğreniyoruz.