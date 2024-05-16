Polise Giderek Şikayetçi Olmuştu: 28 Yaşındaki Bahar Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü!

Küçükçekmece'de işe gitmek için evden çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenilen Bahar'ın Gökhan Y.'yi daha önce polise şikayet ettiği öğrenildi.