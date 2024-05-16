Polise Giderek Şikayetçi Olmuştu: 28 Yaşındaki Bahar Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü!
Polise Giderek Şikayetçi Olmuştu: 28 Yaşındaki Bahar Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü!
Küçükçekmece'de işe gitmek için evden çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenilen Bahar'ın Gökhan Y.'yi daha önce polise şikayet ettiği öğrenildi.
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Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan Bahar Kaban(28), eski nişanlısı Gökhan Y.'nin takip ettiğini fark etti.
Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, Gökhan Y. yanında getirdiği silahla Bahar Kaban'a 2 el ateş etti.
Saldırgan Gökhan Y'nin Kaban'a yerdeyken 3 el daha ateş ettiği iddia edildi. Çevredekilerin durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
lay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.
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