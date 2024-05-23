POCO Yeni Nesil F6 Serisiyle Amiral Gemisi Pazarında Çığır Açıyor

POCO F6, merakla beklenen en yeni Snapdragon® işlemci tarafından desteklenen gerçek bir amiral gemisi mobil oyun deneyimi sağlıyor. İşlemci ve yapay zeka yeteneklerine odaklanan X4 ana çekirdek, işlemciyi destekleyerek üst düzey performans sunuyor. AnTuTu puanı 1,53 milyonun3 üzerinde olan POCO F6, segmentindeki çoğu akıllı telefondan kolaylıkla çok daha iyi performans göstererek akıcı, zahmetsiz ve çok yönlü bir performans ortaya koyuyor.
POCO'nun WildBoost Optimization 3.0 teknolojisi ile kullanıcılar eksiksiz oyun deneyimini yaşıyor. Yeni nesil WildBoost, son derece popüler Genshin Impact oyununu dahi 1.5K çözünürlüğe destekleyecek şekilde zorlayarak daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir görsel deneyim sunan şirket içi bir algoritma ile yazılım ayarlarını yeni seviyelere taşıyor. Snapdragon® 8 Gen 3 AI platformunun gelişmiş özellikleri, olağanüstü oyun aksiyonu için gelişmiş güç verimliliği ve daha düşük sıcaklık sağlıyor. Daha da uzun ömürlü bir oyun deneyimi için en yeni LiquidCool Teknolojisi, ısıyı uzaklaştırmak ve ısı dağılımını büyük ölçüde iyileştirmek için buhar-sıvı sirkülasyon akışını geliştiren yeni bir IceLoop sistemi içeriyor.
POCO F6, F Serisindeki ilk CrystalRes ekranı da tanıtıyor. Süper net amiral gemisi kalitesindeki 6,67 inç Flow AMOLED DotDisplay, 120Hz yenileme hızı, 2400 nit en yüksek parlaklık ve 68 milyar renkle canlı bir deneyim ve çarpıcı 1,5K yüksek çözünürlüklü görseller sunuyor. Süper ince çerçevesi ve %94,27'lik ekran-gövde oranı, video izlemek, oyun oynamak veya çevrimiçi okuma için gerçek anlamda sürükleyici bir deneyim yaratıyor. TÜV Rheinland göz sağlığı, sirkadiyen dostu ve titreşimsizlik sertifikaları güvenli, konforlu ve uzun izleme süreleri sağlıyor.
Oyun heyecanına bir alternatif olarak çarpıcı fotoğraflar çeken POCO F6, gün ışığında ve özellikle geceleri yüksek kaliteli çekimler yapmak için daha fazla ışığa olanak tanıyan F/1.59 diyafram açıklığına sahip IMX882 ultra geniş sensörlü 50MP üçlü kamera kurulumu sunuyor. POCO F6 ayrıca artık bir F serisi standardı olan OIS ve EIS ile birlikte geliyor. Diğer amiral gemisi fotoğrafçılık özellikleri arasında, yüksek kare hızında ve sinematik tarzda ultra net videolar çekilmesine olanak tanıyan 60 FPS destekli 4K video kaydı özelliği yer alıyor. Güçlü çip seti ile Motion Tracking Focus 2.0 özelliği, tutkulu doğa fotoğrafçılarının insanların, hayvanların ve böceklerin hareketlerini kolayca takip edebilmesini sağlıyor.
Cihazın siyah, yeşil ve titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Güçlü 5000 mAh piliyle dikkat çeken POCO F6, 90W turbo şarj özelliği sayesinde yalnızca 30 dakika içinde %100 şarj düzeyine ulaşıyor ve her anınızda yanınızda oluyor.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydettiğinin altını çizen POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng, 'Pazar artık çok yönlü performansın yanı sıra yüksek fiyat performans oranına sahip akıllı telefonlar gerektiriyor. POCO F6 Pro, kendi fiyat segmentinde fiyat performans açısından en değerli cihaz olma özelliğini taşıyor ve amiral gemisi performans sunuyor. POCO F6 ise en üst düzey oyun deneyimi için en yeni donanımları ve yazılımları bir araya getiriyor. F6 serimizle bir akıllı telefonu amiral gemisi yapan tüm özelliklere dokunuyor ve sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.
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