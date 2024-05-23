POCO Yeni Nesil F6 Serisiyle Amiral Gemisi Pazarında Çığır Açıyor

Üst düzey performans telefonlarındaki boşluğu kapatan yeni POCO F6 Pro, çok yönlü bir amiral gemisi model olarak dikkat çekiyor. 2K çözünürlük, 4000 nit tepe parlaklık, 3840Hz PWM karartma1 ve TÜV Rheinland göz dostu sertifikaya sahip cihaz WQHD+ 120Hz Flow AMOLED ekranıyla görsel bir şölen sunuyor. Gelişmiş ekran netliği, ince ayrıntılara yakınlaştırma yaparken bile keskin görüntüler sağlıyor ve mümkün olan en sürükleyici izleme deneyimi vaat ediyor.

Snapdragon® 8 Gen 2 ile donatılan POCO F6 Pro, devasa belleği ve depolama alanının yanı sıra Xiaomi HyperOS işletim sistemini içeriyor. İyileştirilmiş enerji verimliliğiyle performansı ve bağlanabilirliği en üst düzeye çıkarıyor.

POCO serisindeki en iyi kamera sensör sistemine sahip olan POCO F6 Pro en karmaşık çekimlerde bile daha net ayrıntılar sağlıyor. Yeni Dual Native ISO Fusion teknolojisi, 16 kata kadar maksimum pozlama farkına sahip yüksek ve düşük kazanç kanalı içeriyor. Kullanıcılar, ideal yaratıcılıkta bir çekim için önemli ölçüde aydınlık ve karanlık kontrasta sahip sahneler fotoğraflayabiliyor.

Burst Mode 2.0 ile mükemmel anı en yaratıcı özelliklerle yakalamaya olanak tanıyan POCO, Görüntüleme Motoru algoritması ile yükleme ve hesaplama hızlarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Böylelikle değerli anları hızlı ve net bir şekilde ölümsüzleştirmeye olanak tanıyor. Yeni Ultra Gece Algoritması, yapay zeka destekli çoklu kare füzyonu sayesinde daha doğru renk gösterimiyle net ve parlak görüntüler yakalayarak geceleri çok daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. Bu gelişmiş özellikler mükemmel fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan ve kavisli kenarlara sahip süper pürüzsüz mükemmel dokunuş sağlayan camıyla POCO F6 Pro, tüm gün şarj ihtiyacı duymadan kullanıma imkan tanıyan 5.000 mAh pil içeriyor. Telefonu şarj etmeniz gerektiğinde akıllı 120W HyperCharge özelliğiyle POCO F6 Pro'yu yalnızca 19 dakikada tamamen şarj edebiliyorsunuz.