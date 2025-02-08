Playlist Yapmanın Tam Zamanı! Sevdiğinizi Etkileyecek 15 Aşk Dolu Parça
Playlist Yapmanın Tam Zamanı! Sevdiğinizi Etkileyecek 15 Aşk Dolu Parça
Aşkı hissettirmenin binlerce yolu var, ama bazen bir şarkı tüm kelimelerden daha fazlasını söyler. Kalbinizin atışlarını şarkılara dönüştürmeye hazır mısınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yalın - Benimki
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Barış Akarsu - Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş
3. Sıla - Sevişmeden Uyumayalım
4. Kenan Doğulu - En Kıymetlim
5. Erol Evgin - Söyle Canım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Göksel - Senden Başka
7. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana
8. Hepsi - Çok Güzelsin
9. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere
10. Sertab Erener - Ateşle Barut
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bayhan - Tiryakinim
12. Muazzez Ersoy - Arım Balım Peteğim
13. Kamuran Akkor - İkimiz Bir Fidanız
14. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Tutun Sen Bana
15. İkilem - Kaybolurum Gülüşünde
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın