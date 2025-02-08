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Playlist Yapmanın Tam Zamanı! Sevdiğinizi Etkileyecek 15 Aşk Dolu Parça

etiket Playlist Yapmanın Tam Zamanı! Sevdiğinizi Etkileyecek 15 Aşk Dolu Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 23:58

Aşkı hissettirmenin binlerce yolu var, ama bazen bir şarkı tüm kelimelerden daha fazlasını söyler. Kalbinizin atışlarını şarkılara dönüştürmeye hazır mısınız?

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1. Yalın - Benimki

2. Barış Akarsu - Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş

3. Sıla - Sevişmeden Uyumayalım

4. Kenan Doğulu - En Kıymetlim

5. Erol Evgin - Söyle Canım

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6. Göksel - Senden Başka

7. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana

8. Hepsi - Çok Güzelsin

9. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere

10. Sertab Erener - Ateşle Barut

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11. Bayhan - Tiryakinim

12. Muazzez Ersoy - Arım Balım Peteğim

13. Kamuran Akkor - İkimiz Bir Fidanız

14. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Tutun Sen Bana

15. İkilem - Kaybolurum Gülüşünde

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sabrina
sabrina
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