Plajda ya da Şehirde: Nerede Olursan Ol Cildini Güneşten Korumanın Yolları
Güneşin sıcağı ne kadar keyifli! Fakat cildimiz üzerindeki etkileri sandığımızdan daha ciddi... Plajda tatil yaparken, dağ yürüyüşüne çıkmışken ya da şehirdeki günlük yaşantımızda güneşin saldırısına maruz kalırız. Bu yüzden güneş koruyucusunu her gün kullanmamız gerekir!
Erken yaşlanmadan lekelenmeye, tahrişten sağlık sorunlarına kadar birçok sorundan korunmak mümkün! Gelin birlikte güneşten korunmanın neden önemli olduğuna bakalım!
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1. Sağlık sorunları yaşama riskini azaltır.
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2. Genç kalmaya devam edilir, erken yaşlanmanın önüne geçilir.
3. Güneş lekelerinin oluşması engellenir.
4. Nem dengesi korunmaya devam edilir.
5. Ciltte ton farklarının oluşmasını önler.
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6. Ciltteki hücreler zarar görmez, tahrişe karşı savunma olur.
7. Alerjilere karşı önlem alınmasını sağlar.
8. Göz çevresi korunur.
9. Makyajın altından da koruma sağlanır.
10. Her mevsim etkilidir.
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11. Cilt bariyerinin güçlenmesini sağlar.
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