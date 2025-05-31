Plajda ya da Şehirde: Nerede Olursan Ol Cildini Güneşten Korumanın Yolları

Güneşin sıcağı ne kadar keyifli! Fakat cildimiz üzerindeki etkileri sandığımızdan daha ciddi... Plajda tatil yaparken, dağ yürüyüşüne çıkmışken ya da şehirdeki günlük yaşantımızda güneşin saldırısına maruz kalırız. Bu yüzden güneş koruyucusunu her gün kullanmamız gerekir!

Erken yaşlanmadan lekelenmeye, tahrişten sağlık sorunlarına kadar birçok sorundan korunmak mümkün! Gelin birlikte güneşten korunmanın neden önemli olduğuna bakalım!