PKK’nın Çatı Örgütü KCK’dan Abdullah Öcalan Açıklaması: “Apo'nun Geliştireceği Sürece Göre Hareket Edeceğiz”

'Hareket olarak Türkiye'nin demokratikleşmesinin Kürt sorununun demokratik çözümünden geçtiğini, Kürt sorununun çözümünün de Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde olabileceğine inanıyor ve bu tutumumuzu birçok defa ortaya koymuş bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Kürt sorunun demokratik çözümünün muhatabının Önder Apo olduğunu her seferinde gerek biz gerekse de halkımız ortaya koymuştur. Bir kez daha bu yaklaşımımızı vurguluyoruz. Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo’nun geliştireceği süreci esas alacaktır. Önder Apo hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği sürece göre hareket edecektir.'