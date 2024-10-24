PKK’nın Çatı Örgütü KCK’dan Abdullah Öcalan Açıklaması: “Apo'nun Geliştireceği Sürece Göre Hareket Edeceğiz”
PKK’nın Çatı Örgütü KCK’dan Abdullah Öcalan Açıklaması: “Apo'nun Geliştireceği Sürece Göre Hareket Edeceğiz”
İmralı adasında tutulan Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme sonrası; KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği sürece göre hareket edecektir” denildi.
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İmralı adasında tutulan Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme sonrası; KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 23 Ekim Çarşamba günü yapılan görüşmenin önemli olduğu belirtilerek; "Haber almak bizleri, halkımızı ve dostları oldukça sevindirmiştir" denildi.
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KCK açıklamasında Öcalan'ın koşullar oluşursa Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü için rol oynayacağını belirttiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:
Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarının oluşturulması gerektiğini öne süren KCK açıklamasında; bu koşullar sağlanmadan Öcalan'la hızlı diyalog ve iletişim koşulları oluşturulmadan rol oynamasının beklenmeyeceği belirtildi. Görüşmeyi olumlu bulduklarını söyleyen KCK yönetimi, Öcalan üzerindeki tecridin tümden kaldırılmasını istedi.
Açıklamada Öcalan'ın geliştireceği sürece uyulacağı da vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:
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