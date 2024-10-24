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PKK’nın Çatı Örgütü KCK’dan Abdullah Öcalan Açıklaması: “Apo'nun Geliştireceği Sürece Göre Hareket Edeceğiz”

PKK’nın Çatı Örgütü KCK’dan Abdullah Öcalan Açıklaması: “Apo'nun Geliştireceği Sürece Göre Hareket Edeceğiz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.10.2024 - 21:53

İmralı adasında tutulan Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme sonrası; KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği sürece göre hareket edecektir” denildi. 

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İmralı adasında tutulan Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme sonrası; KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 23 Ekim Çarşamba günü yapılan görüşmenin önemli olduğu belirtilerek; "Haber almak bizleri, halkımızı ve dostları oldukça sevindirmiştir" denildi.

İmralı adasında tutulan Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme sonrası; KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 23 Ekim Çarşamba günü yapılan görüşmenin önemli olduğu belirtilerek; "Haber almak bizleri, halkımızı ve dostları oldukça sevindirmiştir" denildi.

KCK açıklamasında Öcalan'ın koşullar oluşursa Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü için rol oynayacağını belirttiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

KCK açıklamasında Öcalan'ın koşullar oluşursa Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü için rol oynayacağını belirttiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

'Bu tutum, herkes tarafından çok iyi anlaşılmalıdır. Türkiye'nin barışı ve meselelerin siyasi çözümü için tutum ortaya koyanlar, çağrı yapanlar, buna destek verenler Öcalan'ın bu tutumuna gerekli yaklaşımı göstermeleri gerekir.'

Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarının oluşturulması gerektiğini öne süren KCK açıklamasında; bu koşullar sağlanmadan Öcalan'la hızlı diyalog ve iletişim koşulları oluşturulmadan rol oynamasının beklenmeyeceği belirtildi. Görüşmeyi olumlu bulduklarını söyleyen KCK yönetimi, Öcalan üzerindeki tecridin tümden kaldırılmasını istedi.

Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarının oluşturulması gerektiğini öne süren KCK açıklamasında; bu koşullar sağlanmadan Öcalan'la hızlı diyalog ve iletişim koşulları oluşturulmadan rol oynamasının beklenmeyeceği belirtildi. Görüşmeyi olumlu bulduklarını söyleyen KCK yönetimi, Öcalan üzerindeki tecridin tümden kaldırılmasını istedi.

Açıklamada Öcalan'ın geliştireceği sürece uyulacağı da vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

Açıklamada Öcalan'ın geliştireceği sürece uyulacağı da vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

'Hareket olarak Türkiye'nin demokratikleşmesinin Kürt sorununun demokratik çözümünden geçtiğini, Kürt sorununun çözümünün de Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde olabileceğine inanıyor ve bu tutumumuzu birçok defa ortaya koymuş bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Kürt sorunun demokratik çözümünün muhatabının Önder Apo olduğunu her seferinde gerek biz gerekse de halkımız ortaya koymuştur. Bir kez daha bu yaklaşımımızı vurguluyoruz. Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo’nun geliştireceği süreci esas alacaktır. Önder Apo hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği sürece göre hareket edecektir.'

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