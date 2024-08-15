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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Minimum Sürede Maksimum Lezzeti Yakalamanızı Sağlayacak 10 Yemek Tarifi

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Minimum Sürede Maksimum Lezzeti Yakalamanızı Sağlayacak 10 Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 19:01

Mutfakta çeşit çeşit yemek yapmak kimi zaman çileden başka bir şey olmaz. Ama elinizin altında Philips Çift Hazneli Airfryer gibi verimli ve teknolojik ekipmanlar olduğu zaman oldukça keyifli bir aktiviteye dönüşebilir. Biz de bu içerikte bunu kanıtlayan leziz mi leziz tariflere yer verdik. Hem de pratik ve kolay olma garantisiyle birlikte!

Malzemeler hazırsa haydi mutfağa! 😋

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1. Limonlu Tavuk ve Izgarada Mısır

1. Limonlu Tavuk ve Izgarada Mısır

Aromatik limon kokusuyla enfes bir ana yemek hazırlarken yanına ızgara mısır ekleyerek ziyafet çekmek istemez miydiniz? O halde aradığınız tarif burada!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 limon

  • 2 diş sarımsak

  • 400 gr tavuk budu fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5 gram taze kekik

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 400 gram Russet patates

  • 2 mısır koçanı, pişirilmiş

  • 25 gram tereyağı

  • 1 tutam tütsü kırmızı biber

  • 1 tutam arnavut biberi

Yapılışı:

1. Limonu dilimleyin, sarımsakları kıyın. Ardından zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber ile karıştırıp marine sosu hazırlayın ve tavukları bu sosta bekletin.

2. Patatesleri iyice yıkayın fakat kabuklarını soymadan kurulayın, ardından çatalla birkaç yerden delin.

3. Marinasyonun ardından tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine koyun. İçine pişirme aksesuarı yerleştirip patatesleri de bu aksesuar üzerine koyun. Pişirme ayarını 130 derece 18 dakika olarak yapın.

4. Mısıra tereyağı sürün ve üzerine tuz, karabiber, arnavut biberi, tütsü acı biber gezdirin. Bu şekilde sol sepete alıp, sepet için 180 derece 5 dakika ayarını yapın.

5. İki sepeti de çalıştırıp, malzemeler pişene kadar bekleyin ve afiyetle tüketin.

İşte bu kadar! Tek taşla iki, hatta üç kuş. 😍

2. Morina Balıklı Tako ve Limonlu Bademli Kek

2. Morina Balıklı Tako ve Limonlu Bademli Kek

Aynı anda iki tarif hazırlayarak hem ana yemeği hem tatlıyı tek seferde yapmak işte bu kadar kolay:

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 60 gram süzme yoğurt

  • 50 gram esmer şeker

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 80 gram badem unu

  • 0,25 çay kaşığı karbonat

  • 1 misket limonu

  • 1 çay kaşığı taco seasoning

  • 400 gram morina balık fileto

  • 100 gram salatalık

  • 50 gram rezene (ampul)

  • 2 taze soğan

  • 4 yemek kaşığı guacamole

  • 4 taco tortilla

Yapılışı:

1. Yumurta, yoğurt, şeker, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon kabuğu rendesi, 1 yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. İçine badem unu ve karbonat ilave edip tüm malzemeleri 6 muffin kabına pay edin.

2. Misket limonu kabuğunu rendeleyin, suyunu sıkın. Rende kabukları taco baharıyla birleştirin. Morina balığını 4 eşit parçaya bölün ve üzerine sıktığınız limon suyunu gezdirin, her tarafını da baharat karışımına bulayın. Kalan zeytinyağını üzerine püskürtün.

3. Muffin kaplarını sola, balıkları sağa alıp sol tarafı 15, sağ tarafı 15 dakikaya getirin.

4. Yemekleriniz hazırlanırken salatalığı, rezeneyi, taze soğanı doğrayın. Kalan misket suyunu ve tuzu bu malzemelerle birleştirin.

5. Bademli kekleri cihazdan çıkarnp soğumaya bırakın. Taco ekmeklerinin içine önce guacomole yayın, sonra balık koyun, en üste de taze sebzeleri ekleyin. Dilerseniz diğer favori malzemelerinizi de koyabilirsiniz.

Tek seferde farklı tarifler denemenize izin veren bu sistem, koku ve tatları asla birbirine karıştırmaz. Böylece balık gibi normalde kokan tarifleri bile gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

3. Pancar Köklü Falafel ve Tavuk Nugget

3. Pancar Köklü Falafel ve Tavuk Nugget

Bir tarafta tavuk nuggetlar bir tarafta falafel topları ile tüm arkadaşlarınıza hitap eden bir parti tabağı hazırlamaya ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 35 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 190-200 °C

Malzemeler:

  • 170 gram pancar

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 240 gram süzülmüş konserve nohut

  • 2 tutam maydanoz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • 1 çay kaşığı tütsü kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 45 gram nohut unu

  • 3 yemek kaşığı susam

  • 1 yumurta

  • 500 gram tavuk göğüs fileto

  • 3 yemek kaşığı un

  • 100 gram galeta unu

Yapılışı:

1. Pancar kökünü yıkayıp soyup doğrayın. Soğanı sarımsağı doğrayın. Nohutları sudan geçirin, maydanozları yıkayın. Bu şekilde mutfak robotuna alın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı, baharat, tuz ile çekin. Ardından nohut unuyla birleştirip tok bir hamur elde edin ve bu hamurdan 10 top yapın. Her topu da susamla kaplayın.

2. Yumurtayı çırpı içine tuz ekleyin. Tavuk göğüslerini lokma lokma kesin. Her parçayı önce una, sonra yumurtaya, sonra ekmek kırıntısına batırın. Üzerlerine de zeytinyağı püskürtün.

3. Falafelleri sola, tavuk nuggetları sağa alın. Sol taraf için 20 dakika 190 derece, sağ taraf için 12 dakika 200 derece ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın RapidAir teknolojisi bütün malzemelerin hem içinin hem dışının en az yağla pişmesini sağlayacak. Böylece içi yumuşak dışı çıtır tarifler hazırlayacaksınız.

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın.

Elinize sağlık!

4. Füme Sosis ve Sebzeler

4. Füme Sosis ve Sebzeler

Izgara sebzeleri mantarla bir araya getiren bu füme sosis tarifi gerçekten akıllara zarar. Yanında da harika pişmiş bebek patateslerle doyurucu bir akşam menüsü.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 500 gram bebek patates

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 400 gram füme sosis

  • 4 arpacık soğanı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 300 gram kestane mantarı

Yapılışı:

1. Patatesleri kabuklarını soymadan fırçalayarak temizleyin. Üzerine yağ sürün veya dilerseniz püskürtün. Ardından tuz serpiştirin.

2. Sosisleri dilimleyin, arpacık soğanlarını soyup ikiye bölün, dolmalık biberler doğrayın. Mantarları fırçalayıp temizleyin ve ikiye bölün. Tüm malzemeleri tuz, yağ ve karabiberler karıştırın.

3. Patatesleri soldaki hazneye, geri kalan malzemeleri sağdaki hazneye alın ve sol için 35 dakika 180 derece, sağ için 20 dakika 180 derece ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dokunmatik ekranı size bu aşamada müthiş bir kolaylık sunacak çünkü tek panel üzerinden her hazne için ayrı ayrı ayar yapıp tarifi mükemmelleştirebileceksiniz. 

4. Pişirme esnasında sepetleri birer kez sallayın ve piştikten sonra sıcak sıcak servis tabağına alın.

Afiyet olsun!

5. Mantı Paprika Tavuk

5. Mantı Paprika Tavuk

Mantı gibi geleneksel bir lezzetin yanına paprikalı tavuk eklemek kim istemez ki? Bu müthiş ikili sofranıza çok yakışacak.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Yapılışı:

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6. Kızarmış Yeşil Fasulyeli Hellim Peyniri

6. Kızarmış Yeşil Fasulyeli Hellim Peyniri

Hazır tam mevsimiyken şöyle taze fasulyeli bir tarif yapmaya ne dersiniz? Hem de sağlıklı ve çıtır şekilde!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 250 gram hellim peyniri

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram yeşil fasulye

  • 30 gram un

  • 2 yumurta

  • 60 gram galeta unu

  • 30 gram parmesan peyniri, rendelenmiş

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Hellim peynirini dilimleyip üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağını fırça yardımıyla sürün.

2. Yeşil fasulyeleri ayıklayın. Bir kaseye unu, başka bir kaseye yumurtayı koyun ve çırpın. Üçüncü bir kaseye ekmek kırıntısını, parmesanı ve sarımsak tozunu ilave edin. Fasulyeleri sırasıyla unlu, sonra yumurtalı, sonra da diğer kaseye batırıp bulayın. Üzerine kalan zeytinyağını püskürtün.

3. Bu şekilde hazırladığınız fasulyeleri sağ hazneye, hellim peynirini sol hazneye alın. Sağ hazne için 9, sağ için 18 dakika ayarı yapın.

4. Pişirme esnasında her bir sepeti 1-2 kez çıkarıp sallayın ve işlem sonunda servis tabaklarına alın.

Afiyet olsun!

7. Kuzu Kebap ve Babagannuş

7. Kuzu Kebap ve Babagannuş

Türk mutfağından klasikleşmiş tarifleri de tek seferde hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 24 dakika

Pişirme Derecesi: 180-200°C

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 4 diş sarımsak

  • 500 gram kuzu kıyma

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1,5 çay kaşığı sumak tozu

  • 2 tutam chili biber tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 1 patlıcan

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1,5 yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Soğanları ve sarımsakları doğrayın. Bir kapta kıyma, kimyon, 1 çay kaşığı sumak, 1 tutam chili biber tozu, tuz ve karabiberle karıştırın. Karışımı homojen hale getirene kadar yoğurun ve 30 dakika dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.

2. Patlıcanı uzunlamasına ikiye bölün ve her parça üzerine çapraz kesik atın. Kalan diş sarımsakları dilimleyip açtığınız kesikler arasına yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, kalan chili biber tozu ve tuz ekin.

3. Kuzu karışımının çeyreğini şişin etrafına dolayın ve şekillendirip düz bir kebap oluşturun. Bu şekilde toplam 4 şiş elde edene kadar aynı şeyi tekrarlayın.

4. Patlıcanları kabuklu kısımları aşağı gelecek şekilde sol hazneye alın. Sağ hazneye çift katmanlı aksesuarı yerleştirip üzerine kebapları dizin. Sol için 24 dakika 200 derece, sağ için 12 dakika 180 derece ayarı yapın.

5. İşlem sonunda közlenen patlıcanları dışarı alıp kabuklarından sıyırın ve tahin, limon suyu, kalan sumak ile birleştirin.

6. Pişen kuzu kebabı da dışarı alıp patlıcan babagannuş yanında, dilerseniz lavaş ekmekle birlikte servis edin.

Elinize sağlık!

8. Fırında Tortellini ve Köz Biber

8. Fırında Tortellini ve Köz Biber

Makarnanın bir üst versiyonu olan tortelliniye çok az kişi hayır diyebilir. Özellikle yanında köz kırmızı biberle hazırlayacağınız bu tarif, yaz aylarının yeni favorisi olacak.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 200 gram bebek ıspanak

  • 2 diş sarımsak

  • 300 mililitre krema

  • 300 mililitre su

  • 125 gram mozzarella

  • 100 gram feta peyniri

  • 600 gram tortellini

  • 3 kırmızı dolmalık biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Ispanağı yıkayın, sarımsakları soyup ezin, mozzarella peynirini parçalayın, fetayı da ufalayın. Ardından kremayı, suyu, ıspanağı, sarımsağı ve yeteri kadar tuzu haşlayın. Bir fırın kabına tortelliniyi koyup, üzerine haşlanan krema karışımını dökün, son olarak peynirleri ilave edin.

2. Biberleri şerit şerit doğrayın ve zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Biberleri cihazın sol haznesine, ıspanaklı kabı ise sağ haznesine alın. Sol hazneyi 20, sağı 27 dakikaya getirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili haznesi size malzemenize göre seçim yapma şansı sunar. Biri 3, diğeri 6 litre olan hazneler sayesinde aynı anda farklı porsiyonlarda tarifler hazırlamanız için harikadı.

4. Bu ayarla pişen tortelliniyi yanında biberle birlikte servis edin.

Elinize sağlık!

9. Sebzeli Alabalık ve Raventli Kap Kek

9. Sebzeli Alabalık ve Raventli Kap Kek

Hem sağlıklı hem de süper kolay bir ikili önerimiz daha var.

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 17 dakika

Pişirme Derecesi: 170-180°C

Malzemeler:

  • 100 gram ravent

  • 2 çay kaşığı limon suyu

  • 40 gram hindistan cevizi şekeri

  • 50 gram yulaf unu

  • 50 gram badem unu

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 60 gram tereyağı

  • 250 gram brokoli çiçeği

  • 250 gram bezelye, dondurulmuş

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 alabalık fileto

Yapılışı:

1. Raventi küp küp doğrayıp 1 yemek kaşığı limon suyu ve şekerin yarısı ile karıştırın. Bir kapta yulaf unu, badem unu, tereyağı ve kalan şekeri ufalanabilir hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

2. Ufalanabilir hamuru 4 muffin kabına birer kaşık ekleyin, tabanı ve kenarları kaplayacak şekilde yayın. Üzerine raventli karışımı pay edin, en üste tekrar ufalanabilir hamurdan kapatın.

3. Brokoli ve bezelyeleri yıkayın, sarımsağı ezin. Tüm malzemeleri zeytinyağının yarısı, tuz, karabiberle harmanlayın. Alabalık filetolarını da kalan yağ, limon suyu ve tuzla ovalayın.

4. Muffin kaplarını sola alıp 17 dakika 180 derece, balıkları sağa alıp 10 dakika 180 derece ayarı yapın.

Her yemeğe uygun 2 boylu 2 hazne size mutfakta ekstra hız kazandıracak.

Elinize sağlık!

10. Maymun Ekmeği ve Sarımsaklı Fiyonk

10. Maymun Ekmeği ve Sarımsaklı Fiyonk

Tatlı ve leziz bir ikili hazırlayarak gün ortalarına muhteşem bir atıştırmalık yapabilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 45 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 150-180°C

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 200 mililitre ılık süt

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 120 gram eritilmiş tereyağı

  • 370 gram un

  • 1 çay kaşığı kuru maya

  • 80 gram muscovado şekeri

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 0,5 çay kaşığı zencefil

  • 2 tutam maydanoz

  • 2 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Yumurta, şeker, süt, eritilmiş tereyağının yarısı, un, maya, tuzu karıştırın. Pürüzsüz olana kadar yoğurun ve hamurun üzerini örtüp ılık bir yerde 90 dakika kabarana kadar bekleyin.

2. Erimiş tereyağının kalanını kaseye alıp muscovado şekeri, tarçın ve zencefille karıştırın. Hamurun 3/4'ünü alın, kalan çeyreği sarımsak fiyonk için ayırıp üzerini örtün. Aldığınız parçayı lokmalık parçalara ayırın, yuvarlayın. Her parçayı eritilmiş tereyağına, sonra baharatlı şekere batırın ve Airfryer içine alacağınız kaba aktarın.

3. Maydanozu doğrayın. Yumuşatılmış tereyağını, sarımsak tozunu, maydanozu ve tuzu karıştırın. Hamurun ayırdığınız kalan kısmını 4 parçaya bölün ve her birinden uzun çubuklar yapıp düğüm atın. Bu şekilde fiyonk şekli elde edin ve hazırladığınız hamurlara maydanozlu karışımdan sürün.

4. Sarımsak fiyonklarını sola alıp 8 dakika 180 derece, maymun ekmek kabını sağa alarak 25 dakika 150 derece ayarı yapın.

Süre sonunda hem tatlı hem tuzlu ekmekler elde edeceksiniz. Hem de tek menü üzerinden kontrol kolaylığı ile!

Afiyet olsun.

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