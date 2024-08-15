Philips Çift Hazneli Airfryer'da Minimum Sürede Maksimum Lezzeti Yakalamanızı Sağlayacak 10 Yemek Tarifi

Bir tarafta tavuk nuggetlar bir tarafta falafel topları ile tüm arkadaşlarınıza hitap eden bir parti tabağı hazırlamaya ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 35 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 190-200 °C

Malzemeler:

170 gram pancar

1 kırmızı soğan

2 diş sarımsak

240 gram süzülmüş konserve nohut

2 tutam maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı tütsü kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

45 gram nohut unu

3 yemek kaşığı susam

1 yumurta

500 gram tavuk göğüs fileto

3 yemek kaşığı un

100 gram galeta unu

Yapılışı:

1. Pancar kökünü yıkayıp soyup doğrayın. Soğanı sarımsağı doğrayın. Nohutları sudan geçirin, maydanozları yıkayın. Bu şekilde mutfak robotuna alın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı, baharat, tuz ile çekin. Ardından nohut unuyla birleştirip tok bir hamur elde edin ve bu hamurdan 10 top yapın. Her topu da susamla kaplayın.

2. Yumurtayı çırpı içine tuz ekleyin. Tavuk göğüslerini lokma lokma kesin. Her parçayı önce una, sonra yumurtaya, sonra ekmek kırıntısına batırın. Üzerlerine de zeytinyağı püskürtün.

3. Falafelleri sola, tavuk nuggetları sağa alın. Sol taraf için 20 dakika 190 derece, sağ taraf için 12 dakika 200 derece ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın RapidAir teknolojisi bütün malzemelerin hem içinin hem dışının en az yağla pişmesini sağlayacak. Böylece içi yumuşak dışı çıtır tarifler hazırlayacaksınız.

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın.

Elinize sağlık!