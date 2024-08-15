Philips Çift Hazneli Airfryer'da Minimum Sürede Maksimum Lezzeti Yakalamanızı Sağlayacak 10 Yemek Tarifi
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Minimum Sürede Maksimum Lezzeti Yakalamanızı Sağlayacak 10 Yemek Tarifi
Mutfakta çeşit çeşit yemek yapmak kimi zaman çileden başka bir şey olmaz. Ama elinizin altında Philips Çift Hazneli Airfryer gibi verimli ve teknolojik ekipmanlar olduğu zaman oldukça keyifli bir aktiviteye dönüşebilir. Biz de bu içerikte bunu kanıtlayan leziz mi leziz tariflere yer verdik. Hem de pratik ve kolay olma garantisiyle birlikte!
Malzemeler hazırsa haydi mutfağa! 😋
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1. Limonlu Tavuk ve Izgarada Mısır
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2. Morina Balıklı Tako ve Limonlu Bademli Kek
3. Pancar Köklü Falafel ve Tavuk Nugget
4. Füme Sosis ve Sebzeler
5. Mantı Paprika Tavuk
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