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Petrolde Düşüş, Dövizde Yükseliş! 11 Ekim'de Piyasalarındaki Son Durum!

etiket Petrolde Düşüş, Dövizde Yükseliş! 11 Ekim'de Piyasalarındaki Son Durum!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 18:32

Günümüz ekonomisi hızla değişiyor ve yatırımcılar bu dalgalı sularda yön bulmaya çalışıyor. İşte 11 Ekim'de  güncel piyasa verileri ve ekonominin nabzını tutmak isteyenler için önemli ipuçları:

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BIST 100: Dalgalanmalar devam ediyor.

BIST 100: Dalgalanmalar devam ediyor.

Borsa İstanbul’un en büyük 100 şirketini kapsayan BIST 100 Endeksi, %0,91 oranında bir düşüşle 8.882,27 seviyesine geriledi.

Dolar/TL kuru 11 Ekim itibarıyla 34,2889 seviyesinde işlem görüyor, %0,29’luk bir artış sergileyerek yukarı yönlü bir hareket izliyor.

Dolar/TL kuru 11 Ekim itibarıyla 34,2889 seviyesinde işlem görüyor, %0,29’luk bir artış sergileyerek yukarı yönlü bir hareket izliyor.

Euro/TL kuru bugün itibarıyla %0,11 artışla 37,5229 seviyesine yükselmiş durumda. Aynı zamanda, Euro/Dolar paritesi 1,0943 seviyesinde bulunuyor. Bu parite, Euro'nun dolara karşı hafif de olsa değer kazandığını gösteriyor.

Altın piyasası, yatırımcıların yoğun ilgisi altında.

Altın piyasası, yatırımcıların yoğun ilgisi altında.

Gram altın fiyatı 2.924 TL seviyesine yükselirken, çeyrek altın ise alışta 4.678 TL, satışta 4.781 TL civarında işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 19.067 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Cumhuriyet altını ise 19.067 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Altının ons fiyatı da küresel piyasalarda %0,98 artışla 2.655,50 dolar seviyesine çıktı. Bu yükseliş, hem küresel enflasyon korkuları hem de piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan bir güven arayışının sonucunu yansıtıyor.

Brent petrol fiyatları, %0,25’lik bir düşüşle 79,20 dolara geriledi.

Brent petrol fiyatları, %0,25’lik bir düşüşle 79,20 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, özellikle ulaşım ve üretim maliyetlerini olumlu yönde etkileyebilir.

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Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 95 kuruş zam bekleniyor.

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 95 kuruş zam bekleniyor.

Bu artışla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 43,65 TL'yi bulmuş durumda. Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir zam öngörülmüyor, bu durum motorin kullanan sektörler için bir süre daha maliyet avantajı sağlayabilir​.

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