Petrolde Düşüş, Dövizde Yükseliş! 11 Ekim'de Piyasalarındaki Son Durum!
Petrolde Düşüş, Dövizde Yükseliş! 11 Ekim'de Piyasalarındaki Son Durum!
Günümüz ekonomisi hızla değişiyor ve yatırımcılar bu dalgalı sularda yön bulmaya çalışıyor. İşte 11 Ekim'de güncel piyasa verileri ve ekonominin nabzını tutmak isteyenler için önemli ipuçları:
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BIST 100: Dalgalanmalar devam ediyor.
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Dolar/TL kuru 11 Ekim itibarıyla 34,2889 seviyesinde işlem görüyor, %0,29’luk bir artış sergileyerek yukarı yönlü bir hareket izliyor.
Altın piyasası, yatırımcıların yoğun ilgisi altında.
Cumhuriyet altını ise 19.067 TL seviyesine ulaşmış durumda.
Brent petrol fiyatları, %0,25’lik bir düşüşle 79,20 dolara geriledi.
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