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Patili Dostlarımıza Özel Havayolu Şirketi "Bark Air" İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Patili Dostlarımıza Özel Havayolu Şirketi "Bark Air" İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 17:06

Yalnızca köpeklere hizmet veren yeni havayolu şirketi Bark Air (Hav Havayolları) ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Köpeklere birinci sınıf bir deneyim sunan Bark Airi köpeklere ve sahiplerine stressiz bir yolculuk vadediyor. Bark Air'in tek yön bileti ise 8 bin dolara kadar çıkıyor.

Kaynak: People

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Köpeklere özel bir havayolu şirketi olan Bark Air (Hav Havayolları) ilk uçuşunu 23 Mayıs'da gerçekleştirdi.

Köpeklere özel bir havayolu şirketi olan Bark Air (Hav Havayolları) ilk uçuşunu 23 Mayıs'da gerçekleştirdi.

Köpeklerin stressiz bir uçuş gerçekleştirmesini hedefleyen ve hem köpeklere hem de sahiplerine lüks bir uçuş sunan Bark Havayolları'nın ilk uçuşu New York'dan Los Angeles'a yapıldı.

Bark Air, "ilk önce köpekler, daha sonra insan dostları için özel olarak tasarlanan dünyanın ilk hava yolculuğu" deneyimini sunuyor.

Bark Air, "ilk önce köpekler, daha sonra insan dostları için özel olarak tasarlanan dünyanın ilk hava yolculuğu" deneyimini sunuyor.

Köpekler, tamamen birinci sınıf bir deneyim yaşıyorlar. Patili dostlarımızın uçak içerisinde sıkılmadan vakit geçirebilmesi için oyuncaklarla dolu bir salon bulunuyor. 

Ayrıca köpeklerin check-in işlemleri de oldukça hızlı bir şekilde hallediliyor.

Lüks uçakta 14 kişiye kadar konaklama imkanı bulunuyor. Ancak köpeklerin rahat edebilmesi için yalnızca 10 kişi alınıyor.

Lüks uçakta 14 kişiye kadar konaklama imkanı bulunuyor. Ancak köpeklerin rahat edebilmesi için yalnızca 10 kişi alınıyor.

Köpeklerin uçuş sırasında rahat ettirilmesi için her detay düşünülmüş. Köpekler, uçuş öncesinde uçuşa hazırlanmak ve diğer yolcu dostlarıyla kaynaşmak için sakinleştirici ikramlar alabiliyor.

Ayrıca patili dostlarımızın kullanabileceği gürültü engelleyici kulaklıklar da bulunuyor.

Köpeklerin basınçtan etkilenmemesi ve herhangi bir kulak rahatsızlığı yaşamamaları için de uçuştan önce tercih ettikleri içecekler servis ediliyor.

Köpeklerin basınçtan etkilenmemesi ve herhangi bir kulak rahatsızlığı yaşamamaları için de uçuştan önce tercih ettikleri içecekler servis ediliyor.

İlk uçuşu 23 Mayıs'da gerçekleşen Bark Air'in bir sonraki uçuşu ise 30 Mayıs'da yapılacak. İkinci uçuşun biletleri ise neredeyse tükenmek üzere. Ayrıca 30 Mayıs'da düzenlenecek olan ilk uluslararası uçuşun biletlerinin de tükendiği belirtiliyor.

Peki patili dostunuzla birlikte keyifli bir uçuş geçirmek ne kadar mal oluyor?

Peki patili dostunuzla birlikte keyifli bir uçuş geçirmek ne kadar mal oluyor?

Bark Air'in ilk uçuşunun biletleri 8 bin dolardan, yani yaklaşık 257 bin TL'den satışa sunulmuştu. Uluslararası uçuşun biletleri ise 8 bin 500 dolardan satışa sunuldu.

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