Patili Dostlarımıza Özel Havayolu Şirketi "Bark Air" İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

İlk uçuşu 23 Mayıs'da gerçekleşen Bark Air'in bir sonraki uçuşu ise 30 Mayıs'da yapılacak. İkinci uçuşun biletleri ise neredeyse tükenmek üzere. Ayrıca 30 Mayıs'da düzenlenecek olan ilk uluslararası uçuşun biletlerinin de tükendiği belirtiliyor.