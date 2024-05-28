Patili Dostlarımıza Özel Havayolu Şirketi "Bark Air" İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
Patili Dostlarımıza Özel Havayolu Şirketi "Bark Air" İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
Yalnızca köpeklere hizmet veren yeni havayolu şirketi Bark Air (Hav Havayolları) ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Köpeklere birinci sınıf bir deneyim sunan Bark Airi köpeklere ve sahiplerine stressiz bir yolculuk vadediyor. Bark Air'in tek yön bileti ise 8 bin dolara kadar çıkıyor.
Kaynak: People
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Köpeklere özel bir havayolu şirketi olan Bark Air (Hav Havayolları) ilk uçuşunu 23 Mayıs'da gerçekleştirdi.
Bark Air, "ilk önce köpekler, daha sonra insan dostları için özel olarak tasarlanan dünyanın ilk hava yolculuğu" deneyimini sunuyor.
Lüks uçakta 14 kişiye kadar konaklama imkanı bulunuyor. Ancak köpeklerin rahat edebilmesi için yalnızca 10 kişi alınıyor.
Köpeklerin basınçtan etkilenmemesi ve herhangi bir kulak rahatsızlığı yaşamamaları için de uçuştan önce tercih ettikleri içecekler servis ediliyor.
Peki patili dostunuzla birlikte keyifli bir uçuş geçirmek ne kadar mal oluyor?
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