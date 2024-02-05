Parlayan Oyunculuğu ve Müzikal Başarısıyla Öne Çıkan Yakışıklımız Kubilay Aka'yı Yakından Tanıyoruz
Parlayan Oyunculuğu ve Müzikal Başarısıyla Öne Çıkan Yakışıklımız Kubilay Aka'yı Yakından Tanıyoruz
Kubilay Aka kariyerine ilk adımını attığı dönemlerden itibaren yetenekleri ve çeşitli rollerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu. Gelin hep beraber bir göz atalım yakışıklı oyuncuya. Haberin detayı içeriğimizde.
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Kubilay Aka yüksek aurasıyla izleyicilerin beğenisini topladı.
Son dönemde gündemden düşmeyen İnci Taneleri dizisinde, başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerle paylaşan Kubilay Aka, izleyicileri tarafından sevilen bir oyuncu.
Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Yakışıklı oyuncu koç burcu erkeği.
Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu.
Bir süre havaalanında çalıştıktan sonra menajeri Ufuk Ergin ile tesadüfen karşılaşmış olup ardından da, 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakteriyle ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı.
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Daha sonra yakışıklı oyuncu kariyerine Çukur dizisinde Celasun Gümüş karakteriyle tam 4 sezon devam etti.
Aka, oyunculuk yeteneğini sadece televizyonda değil, aynı zamanda sinemada da izleyicileriyle buluşturuyor. Arif V 216 filmindeki Yakışıklı Kemal ve Aşk Bu Mu? dizisindeki Umut gibi karakterlerle tanınıyor.
Kubilay Aka internet dizileri ve filmlerinde de rol alarak kariyerine çeşitlilik katmış bir oyuncu. Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in başrolü olan Kerem Öz karakterini canlandırdı. Ve bu karakterle kalbimizdeki yerini aldı😍
Genç ve yakışıklı olan oyuncumuz Kubilay Aka aynı zamanda müzik dünyasında da dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Müzik kariyeri sayesinde hayran kitlesi de oldukça genişledi. "Gamzendeki Çukur" (Çukur Dizi Müziği) Hayko Cepkin'le olan düetleri çok beğenildi.
Genç ve yakışıklı oyuncunun kariyeri bir yana özel hayatı da gündemden düşmüyor. Kariyerinde ne kadar başarılı olursa olsun aşk hayatı bir türlü yolunda gitmiyor. Kendisinin bildiğimiz en uzun ve eski ilişkisi Miray Daner idi.
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En son Danla Bilic ile herkesi şok etkisinde bırakmıştı ama uzun sürmedi.
Aka'nın “Bir hayranımla eğer anlaşır ve bana mantıklı gelirse bir birliktelik yaşarım” açıklaması duyanları hem şaşkına çevirdi hem de hayranlarını son derece sevindirdi:))
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