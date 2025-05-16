Paranın Satın Alamadığı Mutluluk ve Unutkanlık
Günümüz toplumu, paranın vaadiyle sunulan mutluluğun peşinden koşarken, bir başka önemli olgudan da sıklıkla bahsetmek gerekiyor: Unutkanlık. Para kazanma, sosyal statü elde etme, maddiyat peşinde koşma çabası, bireylerin zihinlerini aşırı bir şekilde meşgul ederken, aynı zamanda önemli hayat derslerini ve deneyimlerini unutmalarına yol açmaktadır. Bu iki kavramı bir arada düşündüğümüzde, toplumun maddiyatla olan ilişkisi ve bunun neticesinde yaşanan unutkanlık arasındaki bağ daha da görünür hale gelmektedir.
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Çağımızın hızlı ve tüketim odaklı yaşam tarzı, bireylerin anı yaşama becerilerini ciddi anlamda zayıflatmakta.
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Misal, iki gün önce yaşanan kötü bir olay düşünelim.
Bunun yanı sıra, paranın insan üzerindeki etkisi, zaman zaman bireylerin ahlaki değerlerini de sorgulatır hale getirir.
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