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Papua Yeni Gine'de Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 2 Binden Fazla Oldu

Papua Yeni Gine'de Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 2 Binden Fazla Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 11:45

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, toprak kayması sonucu toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiği açıklandı.

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Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki gerçekleşen heyelan felaketinde toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki gerçekleşen heyelan felaketinde toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine hükümeti, Enga'da dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması için Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım talep etti.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi'nin yaptığı açıklamada 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı, felaketin çok büyük bir yıkıma neden olduğu belirtildi.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi'nin yaptığı açıklamada 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı, felaketin çok büyük bir yıkıma neden olduğu belirtildi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), afette 150 evin toprak altında kaldığını tahmin etmişti.

Sosyal medyada videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki topraklarla birlikte köye yığıldığı görülmüştü.

Sosyal medyada videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki topraklarla birlikte köye yığıldığı görülmüştü.
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