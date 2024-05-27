Papua Yeni Gine'de Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 2 Binden Fazla Oldu
Papua Yeni Gine'de Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 2 Binden Fazla Oldu
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, toprak kayması sonucu toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiği açıklandı.
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Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki gerçekleşen heyelan felaketinde toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi'nin yaptığı açıklamada 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı, felaketin çok büyük bir yıkıma neden olduğu belirtildi.
Sosyal medyada videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki topraklarla birlikte köye yığıldığı görülmüştü.
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