Özgür Demirtaş’ın Atatürk Tepkisi: “Şanlıurfa’nın Yüz Karası”
Özgür Demirtaş’ın Atatürk Tepkisi: “Şanlıurfa’nın Yüz Karası”
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Atatürk’ün portresini karaladığı iddia edilen AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kara’ya tepki gösterdi.
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AK Parti, geçtiğimiz yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni Yeniden Refah Partisi’ne kaybetmişti.
SOL Haber’in iddiasına göre, AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kara, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta duvarda bulunan Atatürk’ün resmini karaladı.
Sosyal konulara yaptığı yorumlarla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Yavuz Kara’ya tepki gösterdi.
Kendisi de Şanlıurfalı olan Demirtaş; “Yavuz Kara Urfa’nın Yüz Karası” ifadelerini kullandı.
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı 👇
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