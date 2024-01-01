Özel Tarifler Çıkarmak Konusunda Ne Kadar Yeteneklisin?

Özel tarifler konusunda çok yetenekli olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü sen daha çok tarife sadık kalan bir gelenekçisin. Tarife sadık kalarak oldukça lezzetli yemekler yapabiliyorsun ancak konu biraz kendi özel tarifini oluşturmaya gelince çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz.