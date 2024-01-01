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Özel Tarifler Çıkarmak Konusunda Ne Kadar Yeteneklisin?

etiket Özel Tarifler Çıkarmak Konusunda Ne Kadar Yeteneklisin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 17:01

Kimi tariflere bağımlı kalmayı kimi de kendi özel tarifini oluşturmayı sever. Peki sen kendi özel tarifini oluşturma konusunda ne kadar yeteneklisin? 

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, sence özel bir tarif hazırlamanın ilk adımı sence bunlardan hangisidir?

2. Peki özel bir tarif hazırlamak için ana malzemeyi seçerken bunlardan hangisine daha çok dikkat edersin?

3. Bir tarifteki malzemeler arasındaki uyumu artırmak için sence hangisini yapmalı?

4. Özel bir tarife kişisel bir dokunuş eklemek için bunlardan hangisini yapmak istersin diye sorsak?

5. Sence özel bir tarif nasıl sunulmalı?

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6. Bir malzemenin en mükemmel şekilde pişmesi için sence hangisine dikkat etmek gerekir?

7. Bir tarifte lezzet dengesini korumak için hangisine daha fazla dikkat etmek gerekir?

8. Son olarak, senin kendi tarifini özel kılan şey bunlardan hangisi olabilir?

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Sen daha çok gelenekçisin!

Özel tarifler konusunda çok yetenekli olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü sen daha çok tarife sadık kalan bir gelenekçisin. Tarife sadık kalarak oldukça lezzetli yemekler yapabiliyorsun ancak konu biraz kendi özel tarifini oluşturmaya gelince çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz.

Tarifleri damak tadına uygun hale getiriyorsun!

Özel tarifler hazırlama konusunda çok iyi olmasan da tamamen tarife bağlı kalmayı da sevmiyorsun. Kendi damak tadına uygun olacağını düşündüğün küçük dokunuşlar ekliyorsun. Bu dokunuşlar çoğu zaman güzel sonuçlar verse de her zaman istediğin lezzeti yakaladığını söyleyemeyeceğiz.

Sen gerçek bir lezzet ustasısın!

Özel tarifler konusunda adeta şef gibi bir yeteneğe sahipsin. Hangi malzeme hangi malzeme ile uyumlu bir tat oluşturur çok iyi biliyorsun. Baharat kullanımın da fevkalade. Arkadaşlarına ya da ailene hazırladığın özel tariflerle herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Ne diyebiliriz ki, ellerine sağlık!

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