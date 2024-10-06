Overthinking Yaparken Arkada Çalarak Size Eşlik Edebilecek 12 Şarkı
Overthinking Yaparken Arkada Çalarak Size Eşlik Edebilecek 12 Şarkı
Bazılarımız için overthinking yapmak bir hobiye dönüşmüş durumda, itiraf edelim o kişilerden biri de benim! Hatta öyle ki overthinking için özel playlistimiz bile var...
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1. Canozan - Ağlama ben ağlarım
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2. Yedinci Ev - Anlat Ona
3. Gökhan Türkmen - Mahşer
4. Dedublüman - Çözemezsin
5. Kalben - Sadece
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6. Perdenin Ardındakiler - Ankara'yla Bozuşuruz
7. Mavi - deniyorum, ama
8. Yalın - Ben Bilmem
9. Kahraman Deniz - Böyle Sever
10. Cihan Mürtezaoğlu - Bir Beyaz Orkide
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