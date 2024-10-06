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Overthinking Yaparken Arkada Çalarak Size Eşlik Edebilecek 12 Şarkı

etiket Overthinking Yaparken Arkada Çalarak Size Eşlik Edebilecek 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 00:02

Bazılarımız için overthinking yapmak bir hobiye dönüşmüş durumda, itiraf edelim o kişilerden biri de benim! Hatta öyle ki overthinking için özel playlistimiz bile var...

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1. Canozan - Ağlama ben ağlarım

2. Yedinci Ev - Anlat Ona

3. Gökhan Türkmen - Mahşer

4. Dedublüman - Çözemezsin

5. Kalben - Sadece

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6. Perdenin Ardındakiler - Ankara'yla Bozuşuruz

7. Mavi - deniyorum, ama

8. Yalın - Ben Bilmem

9. Kahraman Deniz - Böyle Sever

10. Cihan Mürtezaoğlu - Bir Beyaz Orkide

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11. Leyla The Band - Yokluğunda

12. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın

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