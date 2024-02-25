Orijinali Kadar Akustik Versiyonunu da Binlerce Kez Dinlediğimiz 14 Şarkı
Orijinali Kadar Akustik Versiyonunu da Binlerce Kez Dinlediğimiz 14 Şarkı
İster akustik ister orijinal versiyonu olsun 4673343634 kez arka planda tekrar ettirdiğimiz şarkılar için aşağı kaydırmanız yeterli 👇
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1. Sufle - Köprüaltı (Duman Acoustic Cover)
2. Deniz Tekin - Böyle | Sofar Istanbul
3. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Ne Farkeder
4. Karanfil (Cover) - Merve Deniz Acoustic Sessions
5. Can Gox-Neredesin Sen (Akustik Versiyon)
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6. Melek Mosso & Evrencan Gündüz - Ben Böyleyim
7. Ece Mumay - Vazgeç Gönül (Kubilay Çalcalı & Şahin Çelik Cover)
8. Anıl Bektaş - Belki Bir Gün Özlersin (Emre Aydın) | Akustik Cover
9. 05. Gökhan Türkmen - Dön (Akustik)
10. Güney Marlen & Eda Baba - Son Sigaram
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11. Mehmet Erdem - Kum Gibi (JoyTurk Akustik)
12. Anıl | Kadınım | Tanju Okan Cover (Acoustic Session)
13. Yol (Akustik) - Zeynep Bastık
14. Bilal SONSES - Bülbüller Güllere (Akustik)
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