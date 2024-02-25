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Orijinali Kadar Akustik Versiyonunu da Binlerce Kez Dinlediğimiz 14 Şarkı

etiket Orijinali Kadar Akustik Versiyonunu da Binlerce Kez Dinlediğimiz 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 22:01

İster akustik ister orijinal versiyonu olsun 4673343634 kez arka planda tekrar ettirdiğimiz şarkılar için aşağı kaydırmanız yeterli 👇

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1. Sufle - Köprüaltı (Duman Acoustic Cover)

2. Deniz Tekin - Böyle | Sofar Istanbul

3. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Ne Farkeder

4. Karanfil (Cover) - Merve Deniz Acoustic Sessions

5. Can Gox-Neredesin Sen (Akustik Versiyon)

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6. Melek Mosso & Evrencan Gündüz - Ben Böyleyim

7. Ece Mumay - Vazgeç Gönül (Kubilay Çalcalı & Şahin Çelik Cover)

8. Anıl Bektaş - Belki Bir Gün Özlersin (Emre Aydın) | Akustik Cover

9. 05. Gökhan Türkmen - Dön (Akustik)

10. Güney Marlen & Eda Baba - Son Sigaram

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11. Mehmet Erdem - Kum Gibi (JoyTurk Akustik)

12. Anıl | Kadınım | Tanju Okan Cover (Acoustic Session)

13. Yol (Akustik) - Zeynep Bastık

14. Bilal SONSES - Bülbüller Güllere (Akustik)

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