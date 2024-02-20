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Onlar İçin Yemek Yemek Mecburiyet Değil Bir Zevk: Gerçek Yemek Aşıklarının İyi Bildiği 10 Şey

etiket Onlar İçin Yemek Yemek Mecburiyet Değil Bir Zevk: Gerçek Yemek Aşıklarının İyi Bildiği 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 18:01

Yaşamak için yiyenler değil de yemek için yaşanlardansanız bu yazdıklarımız size çok tanıdık gelecek. Yemek aşıklarının en iyi bildikleri şeyleri sizler için derledik. Gelin yemek aşıklarına çok tanıdık gelecek durumlara birlikte bakalım...

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1. Yeni kültürleri keşfetmek için gezmeyi çok severler. Bu kültürleri yemek aracılığıyla keşfettiklerini söylesek şaşırmazsınız herhalde!

Yeni kültürleri keşfetmek için en güzel yolun yemek olduğunu düşünürler. Bir yeri gezerken yemeklerini tadarak orayı en doğru şekilde öğrenebileceklerini bilirler.

2. Bir yere gitmeden önce ilk yaptıkları şey oranın yemeklerini öğrenmektir. 🍝

Yeni bir şehre veya ülkeye gittiklerinde ilk yaptıkları orada ne yeneceğini öğrenmek. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde oralarda ne yemek meşhursa onu denemek isterler. Bir yere gitme nedenleri oranın yemeklerini denemek desek abartmış olmayız!

3. Baharatsız yemeğe yemek demezler!

Yemek onlar için lezzetli olmak zorunda. Öyle tatsız tuzsuz yemekleri asla sevmezler. O yüzden yaptıkları ve yedikleri yemeklerde baharat hep çok öndedir. Kendileri yemek yaptıklarında da baharatları bol bol kullanırlar. 🧂

4. Yemek yemeyi sevenler yemek yapmayı da çok seviyor! Onları genelde mutfakta Airfryer başında bulabilirsiniz.

Yemek aşıkları sadece yemek yemeyi değil yapmayı da çok sever. Mutfakta Airfryer ile yeni tarif denemeye bayılırlar. Farklı mutfakları denemek ve yemek yapma becerisini geliştirmek onların en büyük hayalidir.

5. Yemek yemeyi doymak değil de zevk için yapanlar sadece yemek yiyip geçemezler. Yemeklerin yapılışı hakkında çok daha fazla şey öğrenmek isterler.

Yemek yemeyi sevdikleri için yapım aşaması da onlara göre çok önemlidir.  Yemeğin nasıl yapıldığı, pişirme teknikleri ve mutfak sanatları hakkında her şeyi öğrenmek isterler.

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6. Yemek aşıkları yemek hakkında konuşmaya bayılırlar.

Tattıkları yemekleri ve yeni denedikleri tarifleri arkadaş ortamında konuşurlar. Yaptıkları yemeklerin tariflerini paylaşmak, püf noktalarını konuşmak onların hayatta en sevdikleri şey olabilir.

7. Yemek yemeyi sevenler o yemeklerin yapılma hikayesini araştırmadan duramazlar.

Her yemeğin arkasında bir hikaye var. Yemek yemeyi sevenlerin ortak özelliği yemekleri sadece doymak amacıyla yememeleri. O yemeklerin hikayesi, nereden geldiği ve kültürü hakkında bütün bilgileri öğrenmek isterler.

8. Yaratıcı yemekleri denemek onların en sevdikleri şeylerden biri!

Yemek aşıkları her yeni tarifi denemek için en uzak noktaya gidebilir. Geleneksel yemeklerin dışında füzyon mutfağı gibi yaratıcı mutfakları da merak ederler ve denemek isterler.

9. Yaşadıkları şehirde nerede ne yenir onlardan sorulur.

Onların şehrine gittiğinizde ne yeneceğini araştırmanıza hiç gerek yok. Çünkü onlar zaten o şehirde nerede ne yiyeceğinize karar vermiştir bile. Yaşadıkları şehirde her yeri deneyip puanlamayı çoktan yapmışlardır.

10. Yemekleri uzun uzun yemeyi çok severler.

Masada son kalan biri varsa o da yemek yemeyi seven biridir. Yemek yemek onlar için hızlıca yapılıp bitirilecek bir şey değil. Onlar yemeyi bir zevk olarak gördükleri için onun keyfini çıkartarak yemeyi severler.

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