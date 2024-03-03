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Onedio’nun Değerli Astrolojisever Okurları Gökyüzünden Mesajınız Var!

etiket Onedio’nun Değerli Astrolojisever Okurları Gökyüzünden Mesajınız Var!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 00:06

En zor anlarında ne mi yapmalısın?

En bunaldığın,

Kendini güçsüz, aciz, çaresiz, pili bitmiş hissettiğin zamanlar,

Gözlerini bir an için kapa ve düşün:

Tüm sorunlarına rağmen, “ben” diyebildiğine, düşünebildiğine göre,

Sen “yok” değilsin, varoluşta varsın.

O halde bir hiç olmamanı, varoluşta “var” olmanı sağlayan,

Mevcudiyetini borçlu olduğun Var Eden’i,

Sana sonsuz kainatlarda tekamül imkanını bahşeden O’nu,

O Tek Olan’ın mevcudiyetini hatırla!

Sana ölümsüzlük bahşedilmiş olduğunu, ebediyen var olacağını hatırla!

Kainattaki nizamı ve kainatın mükemmel ahengini hatırla!

Sonsuz gibi görünen gökyüzündeki yıldızların ve kainatın

Meydana getiriliş gayesini hatırla!

Yani tekamül etmen için meydana getirildiğini hatırla!

Yüce hedefini, kainata ve dünyaya geliş gayeni hatırla!

Dünyasal ömrünün ebediyen sürecek sonsuz hayatına kıyasla

Küçücük bir andan ibaret olduğunu hatırla!

Şimdiye dek asla yalnız olmadığını ve zaten olamayacağını hatırla!

Sana şimdiye kadarki sayısız hayatında kucak açmış olanları hatırla!

En zor anlarında sana yapılan yardımları hatırla!

Görünen ve görünmeyen ellerce sana verilen emekleri,

Yani şimdiye dek seni yetiştiren bedenli, bedensiz sayısız varlığın,

Senin için verdiği emekleri

Ve senden bir şeyler beklediklerini hatırla!

Senden ümitle yardım bekleyenleri hatırla!

Vazifelerini hatırla!

Doğmadan önce birilerine verdiğin sözleri hatırla!

Karanlıkların ancak ışık için var olduğunu hatırla!

Dünya-üstü aleme geçtiğinde,

Acı, sıkıntı, üzüntü, keder gibi şeylerin kalmayacağını hatırla!

Ve nihayet dua et!...

Tüm bunları hatırlayabilirsen eğer,

Başka hiçbir tavsiyeye gerek kalmaz!

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Yeni Ay fazına girdiğimiz bir haftadayız.

Yeni Ay fazına girdiğimiz bir haftadayız.

Eylül 2023'ten bu yana yarım kalmış durağan hayal kırıklıkları yaşadığımız alanlarda gökyüzü, hızlı, doğru, hakkın yerini bulacağı enerjileri barındırmakta. Dünya ve ülkemiz açısından bu enerji yapıcı yönde değerlendirilemediğinde siyasi krizler, siber saldırılar sonucu ortaya çıkan mahrem durumlar sansasyonel olaylarla şaşkınlığa neden olabilir. Dünya genelinde ekonomik alanlarda isyan, çatışmalar yaşanabilir siyasiler ve önemli vakıfları ilgilendiren ani değişimler, iş kazaları, hapishaneler, madenle ile ilgili alanlarda krizler olarak baş edilmesi zor enerjiler ile karşılaşmamıza sebep olabilir. 

Hafta boyunca duyguya ait her şey güçlenecek, sevenler sevdiğine sevgisini göstersin. Mutluluğunuzu, kazanımlarınızı, başarınızı ulu orta paylaşmayın. Özel hayatınızda mahremiyetinize önem verin. Kıskanç negatif ruhların enerjisinden korunmaya olsun niyetleriniz. İş ile ilgili her alanda yeni ay fazı ile girişimci olmalı umutsuzluğa kapılmadan süreci doğru yönetmeliyiz ve bilmeliyiz ki Astroloji benzerlik yasasından faydalanır. Bu güçlü etkili gök olayları binlerce yıldır insanlık üzerinde son derece etkili olayların yaşanmasında başrolde olmuştur.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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