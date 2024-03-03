Onedio’nun Değerli Astrolojisever Okurları Gökyüzünden Mesajınız Var!

Eylül 2023'ten bu yana yarım kalmış durağan hayal kırıklıkları yaşadığımız alanlarda gökyüzü, hızlı, doğru, hakkın yerini bulacağı enerjileri barındırmakta. Dünya ve ülkemiz açısından bu enerji yapıcı yönde değerlendirilemediğinde siyasi krizler, siber saldırılar sonucu ortaya çıkan mahrem durumlar sansasyonel olaylarla şaşkınlığa neden olabilir. Dünya genelinde ekonomik alanlarda isyan, çatışmalar yaşanabilir siyasiler ve önemli vakıfları ilgilendiren ani değişimler, iş kazaları, hapishaneler, madenle ile ilgili alanlarda krizler olarak baş edilmesi zor enerjiler ile karşılaşmamıza sebep olabilir.

Hafta boyunca duyguya ait her şey güçlenecek, sevenler sevdiğine sevgisini göstersin. Mutluluğunuzu, kazanımlarınızı, başarınızı ulu orta paylaşmayın. Özel hayatınızda mahremiyetinize önem verin. Kıskanç negatif ruhların enerjisinden korunmaya olsun niyetleriniz. İş ile ilgili her alanda yeni ay fazı ile girişimci olmalı umutsuzluğa kapılmadan süreci doğru yönetmeliyiz ve bilmeliyiz ki Astroloji benzerlik yasasından faydalanır. Bu güçlü etkili gök olayları binlerce yıldır insanlık üzerinde son derece etkili olayların yaşanmasında başrolde olmuştur.

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