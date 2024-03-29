Önceki Hayatından Tanıdığın Kişi Kim?
Önceki Hayatından Tanıdığın Kişi Kim?
Hayatındaki hangi ismi geçmiş hayatından bugüne getirdin? Öğrenmek için testi çöz!
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1. Hayatında ilk hatırladığın şey nedir?
2. En çok kime benzediğini söylerler?
3. Kendini en çok kime yakın hissediyorsun?
4. İlk kez tanışmana rağmen önceden tanıyormuşsun gibi hissettiğin kişi kim?
5. Genelde nerede veya ne zaman dejavu yaşarsın?
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6. Rüyanda en çok kimi görürsün?
7. Hangi fotoğraf anılarını canlandırır?
8. Bugünden geriye baktığında, geçmişle alakalı aklında en çok kalanları öğrenelim!
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Geçmiş yaşantından babanla karmik bir ilişkin var, aynı zamanda onun ruh eşisin! 🙏🥺