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Önceki Hayatından Tanıdığın Kişi Kim?

Önceki Hayatından Tanıdığın Kişi Kim?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 16:54

Hayatındaki hangi ismi geçmiş hayatından bugüne getirdin? Öğrenmek için testi çöz!

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1. Hayatında ilk hatırladığın şey nedir?

2. En çok kime benzediğini söylerler?

2. En çok kime benzediğini söylerler?

3. Kendini en çok kime yakın hissediyorsun?

4. İlk kez tanışmana rağmen önceden tanıyormuşsun gibi hissettiğin kişi kim?

5. Genelde nerede veya ne zaman dejavu yaşarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Rüyanda en çok kimi görürsün?

7. Hangi fotoğraf anılarını canlandırır?

8. Bugünden geriye baktığında, geçmişle alakalı aklında en çok kalanları öğrenelim!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Geçmiş hayatında annenle ilişkin karmik olabilir. Bu hayatında onunla ilişkin sana bazı mesajlar verebilir!

Geçmiş yaşantından babanla karmik bir ilişkin var, aynı zamanda onun ruh eşisin!

Arkadaşınla geçmiş hayatından tanışıyorsunuz. Orada belki ruh eşin belki de en büyük düşmanındı!

Sevgilinle geçmiş yaşamdan tanışıyorsunuz. Çok şanslısın, bu zor bir ilişki olacak gibi görünüyor ancak bu dünyada ruh ikizinle tanışabildin!

Kardeşinle karmik ruh bağınız var!

Henüz tanımadığın geçmiş yaşamdaki ruh eşini, bu hayatına getirmişsin. Pek yakında karşına çıkacak!

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piyanist

Geçmiş yaşantından babanla karmik bir ilişkin var, aynı zamanda onun ruh eşisin! 🙏🥺