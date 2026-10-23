Okuduğun Bölümle Arandaki Uyum % Kaç?
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Üniversite hayatı sadece vizeler ve finallerden ibaret değildir. Asıl mesele okuduğun bölümün senin ruhuna ne kadar hitap ettiğiyle ilgilidir. Bazen fakülteye koşarak gidersin ama bazen ise ayakların geri geri gider. Acaba doğru alanda mısın yoksa bambaşka bir dünyanın insanı mısın?
1. İlk sorumuz: Hangi fakültedesin?
2. Üniversite sınavından sonra bu bölüm senin tercih listende kaçıncı sıradaydı?
3. Devam edelim! Şu an okuduğun bölümü seçerken asıl motivasyonun neydi?
4. Sabahları okula nasıl gidiyorsun?
5. Bölümündeki insanlarla mı daha iyi anlaşıyorsun yoksa başka bölümden arkadaşlarınla mı?
6. Bütün derslerinden tek bir sınavla geçebileceğini ve okulun bugün biteceğini söyleselerdi, bu sınava girer miydin?
7. Sınavlara çalışma şeklini öğrenebilir miyiz?
8. Dersten çıktın ve boş vaktin var. Fakülte kantininde veya bölümün çevresinde ne kadar vakit geçiriyorsun?
Sen bölümünle yüzde yüzlük bir uyum yakalamışsın.
Sen bu bölümü mantık çerçevesinde yüzde yetmiş beş oranında kabullenmişsin.
Senin okuduğun bölümle arandaki uyum sadece yüzde elli.
Senin bölümünle arandaki uyum yüzde yirmilerde, neredeyse tamamen kaybetmişsin.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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