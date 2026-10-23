Okuduğun Bölümle Arandaki Uyum % Kaç?

Derse gitmek, araştırma yapmak ve mesleğinle ilgili bir şeyler öğrenmek sana yük gibi gelmiyor. Gelecekte bu alanda kariyer yapmayı kafana koymuşsun ve çevrendeki insanlarla da ortak bir dili paylaşıyorsun. Motivasyonun yüksek ve okul hayatını sadece bir zorunluluk olarak değil kendini geliştirdiğin bir alan olarak görüyorsun.