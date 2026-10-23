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Okuduğun Bölümle Arandaki Uyum % Kaç?

etiket Okuduğun Bölümle Arandaki Uyum % Kaç?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
23.10.2026 - 13:01
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Üniversite hayatı sadece vizeler ve finallerden ibaret değildir. Asıl mesele okuduğun bölümün senin ruhuna ne kadar hitap ettiğiyle ilgilidir. Bazen fakülteye koşarak gidersin ama bazen ise ayakların geri geri gider. Acaba doğru alanda mısın yoksa bambaşka bir dünyanın insanı mısın?

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1. İlk sorumuz: Hangi fakültedesin?

1. İlk sorumuz: Hangi fakültedesin?

2. Üniversite sınavından sonra bu bölüm senin tercih listende kaçıncı sıradaydı?

2. Üniversite sınavından sonra bu bölüm senin tercih listende kaçıncı sıradaydı?

3. Devam edelim! Şu an okuduğun bölümü seçerken asıl motivasyonun neydi?

3. Devam edelim! Şu an okuduğun bölümü seçerken asıl motivasyonun neydi?

4. Sabahları okula nasıl gidiyorsun?

5. Bölümündeki insanlarla mı daha iyi anlaşıyorsun yoksa başka bölümden arkadaşlarınla mı?

5. Bölümündeki insanlarla mı daha iyi anlaşıyorsun yoksa başka bölümden arkadaşlarınla mı?
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6. Bütün derslerinden tek bir sınavla geçebileceğini ve okulun bugün biteceğini söyleselerdi, bu sınava girer miydin?

7. Sınavlara çalışma şeklini öğrenebilir miyiz?

7. Sınavlara çalışma şeklini öğrenebilir miyiz?

8. Dersten çıktın ve boş vaktin var. Fakülte kantininde veya bölümün çevresinde ne kadar vakit geçiriyorsun?

8. Dersten çıktın ve boş vaktin var. Fakülte kantininde veya bölümün çevresinde ne kadar vakit geçiriyorsun?

Sen bölümünle yüzde yüzlük bir uyum yakalamışsın.

Sen bölümünle yüzde yüzlük bir uyum yakalamışsın.

Derse gitmek, araştırma yapmak ve mesleğinle ilgili bir şeyler öğrenmek sana yük gibi gelmiyor. Gelecekte bu alanda kariyer yapmayı kafana koymuşsun ve çevrendeki insanlarla da ortak bir dili paylaşıyorsun. Motivasyonun yüksek ve okul hayatını sadece bir zorunluluk olarak değil kendini geliştirdiğin bir alan olarak görüyorsun.

Sen bu bölümü mantık çerçevesinde yüzde yetmiş beş oranında kabullenmişsin.

Sen bu bölümü mantık çerçevesinde yüzde yetmiş beş oranında kabullenmişsin.

Okuduğun bölümü seviyorsun ama bu aşk derecesinde bir bağlılık değil. Kariyer planların ve iş imkanları doğrultusunda bu alanı mantıklı buluyorsun. Sabah derslerine veya sınav dönemlerine çok büyük bir hevesle gitmesen de sorumluluklarını yerine getirmeyi ihmal etmiyorsun. Gerektiğinde esnek davranabiliyor ve alternatif sektörlere geçme fikrine de kapalı durmuyorsun.

Senin okuduğun bölümle arandaki uyum sadece yüzde elli.

Senin okuduğun bölümle arandaki uyum sadece yüzde elli.

Okuduğun bölüme karşı büyük bir aidiyet hissetmiyorsun. Üniversiteye bir şekilde girmişsin ve bu bölümü okuyorsun ancak gelecekteki mesleğin olarak burayı benimsemekte zorlanıyorsun. Ders çalışmak, vizelere girmek veya fakülte kantininde vakit geçirmek sana pek keyif vermiyor. Kendi bölümündeki insanlardan ziyade başka alanlardaki kişilerle daha rahat anlaşıyorsun. İçten içe aklında hep başka bir meslek var.

Senin bölümünle arandaki uyum yüzde yirmilerde, neredeyse tamamen kaybetmişsin.

Senin bölümünle arandaki uyum yüzde yirmilerde, neredeyse tamamen kaybetmişsin.

Okuduğun bölümle tüm bağlarını koparmış ve oraya tamamen yabancılaşmışsın. Okula gitmek, dersleri dinlemek veya projelerle uğraşmak senin için çok sıkıcı şeylerden ibaret. Çoğu zaman amfide neden oturduğunu bile sorguluyorsun. Ne hocalarla ne bölümdeki arkadaşlarla ne de içerikle bir uyum yakalayabilmişsin. Bölümü tamamen öylesine okuyor ve fırsatını bulsan bambaşka bir hayata geçiş yapmaya hazır bekliyorsun.

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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