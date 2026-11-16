Okan Buruk'un Göktürk'te 120 Milyon Liralık Villa Aldığı İddia Edildi: Tesislere Yakın Tercih!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez sahadaki başarılarıyla değil, iddia edilen yeni eviyle gündemde! Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın köşesine yansıyan iddiaya göre Okan Buruk, İstanbul Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldı. Villanın konumu ise ayrıca dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.