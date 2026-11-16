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Okan Buruk'un Göktürk'te 120 Milyon Liralık Villa Aldığı İddia Edildi: Tesislere Yakın Tercih!

Okan Buruk'un Göktürk'te 120 Milyon Liralık Villa Aldığı İddia Edildi: Tesislere Yakın Tercih!

galatasaray
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 16:16
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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez sahadaki başarılarıyla değil, iddia edilen yeni eviyle gündemde! Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın köşesine yansıyan iddiaya göre Okan Buruk, İstanbul Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldı. Villanın konumu ise ayrıca dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Galatasaray'ı üst üste şampiyonluklara taşıyan Okan Buruk, hem sahadaki başarıları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Galatasaray'ı üst üste şampiyonluklara taşıyan Okan Buruk, hem sahadaki başarıları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın 'Kuytu Köşe' köşesinde yer alan iddiaya göre ünlü teknik adam, İstanbul'un gözde semtlerinden Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldı.

Villanın, Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne yakınlığı dikkat çekti.

Villanın, Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne yakınlığı dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané'nin de aynı bölgede yaşadığı belirtiliyor. Okan Buruk'un yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazandığı da konuşulanlar arasında.

Hatırlatalım: Bu bilgiler şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret.

Hatırlatalım: Bu bilgiler şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret.

Haberde Okan Buruk ya da Galatasaray cephesinden bir açıklamaya yer verilmedi; villanın özelliklerine dair ayrıntılar da henüz bilinmiyor. Siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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