Oğuzhan Uğur’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Gönderme: “Görevli Adam, Her Zaman Görevli”

Oğuzhan Uğur, açıklamalarıyla sık sık tartışmalara neden olan Rasim Ozan Kütahyalı’ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Con Sinov isimli kullanıcı ile sohbet eden Uğur, “Sığınmacılar olmasa gömlek, pantolon, ayakkabı üretilemiyor” diyen ROK’a tepki gösterdi.