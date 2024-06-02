Oğuzhan Uğur’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Gönderme: “Görevli Adam, Her Zaman Görevli”
Oğuzhan Uğur’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Gönderme: “Görevli Adam, Her Zaman Görevli”
Oğuzhan Uğur, açıklamalarıyla sık sık tartışmalara neden olan Rasim Ozan Kütahyalı’ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Con Sinov isimli kullanıcı ile sohbet eden Uğur, “Sığınmacılar olmasa gömlek, pantolon, ayakkabı üretilemiyor” diyen ROK’a tepki gösterdi.
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Sosyal medyada Con Sinov isimli kullanıcı ile sohbet eden Oğuzhan Uğur, Rasim Ozan Kütahyalı’nın söylediği iddia edilen bir söz nedeniyle kendisine ‘Görevli’ dedi.
İşte Con Sinov ve Oğuzhan Uğur arasında geçen o diyalog:
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