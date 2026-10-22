Öğrenci Evinde Senin Rolün Ne?

Evin işleyişinde bir problem çıktığında veya sorumluluk alınması gerektiğinde pratik bir şekilde aradan çekiliyorsun. Kuralları esnetmeyi veya kendi lehine çevirmeyi çok iyi biliyorsun. İş gücünden ve masraftan kaçınmak için her zaman bir bahanen veya başkasına devredeceğin bir planın var.