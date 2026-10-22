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Öğrenci Evinde Senin Rolün Ne?

etiket Öğrenci Evinde Senin Rolün Ne?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
22.10.2026 - 13:01
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Öğrenci evi demek, birbirinden farklı insanların aynı çatıyı bir şekilde ayakta tutmaya çalışması demektir. Bulaşık dağlarıyla boğuşulan ve gece yarısı aniden makarna suyu kaynatılan telaşlı ortamda sen tam olarak nerede duruyorsun?

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1. Söyle bakalım, öğrenci evinde kaç kişi yaşıyorsunuz?

1. Söyle bakalım, öğrenci evinde kaç kişi yaşıyorsunuz?

2. Ev işi yapılacağı zaman bunu nasıl bir düzende yapıyorsunuz?

2. Ev işi yapılacağı zaman bunu nasıl bir düzende yapıyorsunuz?

3. Haftalık market alışverişi yapılıyor mu o evde?

4. Devam edelim! Fatura ödeme sistemi evde nasıl yürüyor?

4. Devam edelim! Fatura ödeme sistemi evde nasıl yürüyor?

5. Yemek yapma düzenini nasıl oturttunuz?

5. Yemek yapma düzenini nasıl oturttunuz?
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6. Öğrenci evinde ne sıklıkta sabahlıyorsunuz?

6. Öğrenci evinde ne sıklıkta sabahlıyorsunuz?

7. Daha önce hiç kettle ile makarna yapmayı denediniz mi?

8. Son olarak şunu soralım: Ev arkadaşlarını ne kadar seviyorsun?

Sen bu evin tüm işletim sistemini kuran ve yürüten kişisin.

Ortak yaşamın getirdiği kargaşayı engellemek için kuralları koyan ve uygulayan taraftasın. Temizlik nöbetinden fatura gününe kadar her detay senin kontrolünden geçiyor. Sistemin aksamaması için gerektiğinde inisiyatif alıyor ve ev arkadaşlarını yönlendiriyorsun. Düzenin bozulmasına tahammülün yok.

Sen aynı çatı altında sadece kendi düzenini sürdüren birisin.

Ortak sistemin karmaşasına dahil olmak yerine sınırlarını net bir şekilde çiziyorsun. Evin genel işleyişi seni pek ilgilendirmiyor. Üzerine düşen bir ödeme veya sorumluluk olduğunda bunu kendi payın kadar halledip geri çekiliyorsun. Başkasına yük olmuyorsun ama başkasının yükünü de çekmiyorsun.

Sen kurallara uymak yerine işleri hep oluruna bırakan birisin.

Evde bir sistem olsa bile buna ayak uydurmakta zorlanıyorsun. Planlı hareket etmek sana göre değil. İşleri hep son ana bırakıyor veya bir başkasının müdahale etmesini bekliyorsun. Düzen ve disiplin gerektiren konularda tamamen pasif kalmayı tercih ediyorsun.

Sen evdeki boşlukları bulup tüm işlerden sıyrılmayı başaran birisin.

Evin işleyişinde bir problem çıktığında veya sorumluluk alınması gerektiğinde pratik bir şekilde aradan çekiliyorsun. Kuralları esnetmeyi veya kendi lehine çevirmeyi çok iyi biliyorsun. İş gücünden ve masraftan kaçınmak için her zaman bir bahanen veya başkasına devredeceğin bir planın var.

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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