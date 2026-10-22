Öğrenci Evinde Senin Rolün Ne?
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Öğrenci evi demek, birbirinden farklı insanların aynı çatıyı bir şekilde ayakta tutmaya çalışması demektir. Bulaşık dağlarıyla boğuşulan ve gece yarısı aniden makarna suyu kaynatılan telaşlı ortamda sen tam olarak nerede duruyorsun?
1. Söyle bakalım, öğrenci evinde kaç kişi yaşıyorsunuz?
2. Ev işi yapılacağı zaman bunu nasıl bir düzende yapıyorsunuz?
3. Haftalık market alışverişi yapılıyor mu o evde?
4. Devam edelim! Fatura ödeme sistemi evde nasıl yürüyor?
5. Yemek yapma düzenini nasıl oturttunuz?
6. Öğrenci evinde ne sıklıkta sabahlıyorsunuz?
7. Daha önce hiç kettle ile makarna yapmayı denediniz mi?
8. Son olarak şunu soralım: Ev arkadaşlarını ne kadar seviyorsun?
Sen bu evin tüm işletim sistemini kuran ve yürüten kişisin.
Sen aynı çatı altında sadece kendi düzenini sürdüren birisin.
Sen kurallara uymak yerine işleri hep oluruna bırakan birisin.
Sen evdeki boşlukları bulup tüm işlerden sıyrılmayı başaran birisin.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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