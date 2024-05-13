Ofise Dönüş İçin Şirketler Ne Yapmalı? Şirketler Çalışanları Ofise Nasıl Döndürecek?
Ofise Dönüş İçin Şirketler Ne Yapmalı? Şirketler Çalışanları Ofise Nasıl Döndürecek?
Son dönemde pandeminin getirdiği uzaktan çalışma sisteminden çıkamaya çalışan şirketlerin bazıları çalışanları ofise dönmeleri için ikna etmeye çabalıyor. Peki şirketlerin ne yapması gerekiyor?
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Bir araştırmaya göre, şirketler yüzde 90 oranında çalışanlarını ofise geri döndürmeye çalışıyor.
Şirketlerin bazıları ofise dönüşü zorunlu tutarken, bu yaklaşım çalışanları zor durumlara düşürerek işte ayrılmaya kadar gidebiliyor.
Kolay olmayacağı anlaşılan bu süreçleri yönetmek orta kademe yöneticiler ve ekip liderlerine düşüyor.
"Anlayış ve şefkat gösterin."
"Ortak ve yaratıcı çözümler arayın."
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"Ofise gelmeye değsin."
"Eğlenceyi ve kutlamayı unutmayın."
"Mümkünse sonuçları paylaşın."
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