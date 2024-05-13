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Ofise Dönüş İçin Şirketler Ne Yapmalı? Şirketler Çalışanları Ofise Nasıl Döndürecek?

Ofise Dönüş İçin Şirketler Ne Yapmalı? Şirketler Çalışanları Ofise Nasıl Döndürecek?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 09:48

Son dönemde pandeminin getirdiği uzaktan çalışma sisteminden çıkamaya çalışan şirketlerin bazıları çalışanları ofise dönmeleri için ikna etmeye çabalıyor. Peki şirketlerin ne yapması gerekiyor?

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Bir araştırmaya göre, şirketler yüzde 90 oranında çalışanlarını ofise geri döndürmeye çalışıyor.

Bir araştırmaya göre, şirketler yüzde 90 oranında çalışanlarını ofise geri döndürmeye çalışıyor.

Harvard Business Review Türkiye'den Serdar Turan, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda şirketlerin çalışanları ikna etmeleri için neler gerektiğini yazdı.

Şirketlerin bazıları ofise dönüşü zorunlu tutarken, bu yaklaşım çalışanları zor durumlara düşürerek işte ayrılmaya kadar gidebiliyor.

Şirketlerin bazıları ofise dönüşü zorunlu tutarken, bu yaklaşım çalışanları zor durumlara düşürerek işte ayrılmaya kadar gidebiliyor.

Bazı şirketler de çalışanların ofise dönmesi için teşvikler veriyor. 

Ofiste kahvaltıdan, kira desteğine, durum o kadar kolay değil. 

Çalışanların ofise dönmek istememesinde çeşitli sebepler de bulunabiliyor. Kimisi şehir değiştirmemek, kimisi trafikte vakit kaybetmemek, kimisi ulaşım masrafları, kimisi de evde bakmakla yükümlü olduğu kişiler nedeniyle ofise dönmek istemiyor.

Kolay olmayacağı anlaşılan bu süreçleri yönetmek orta kademe yöneticiler ve ekip liderlerine düşüyor.

Kolay olmayacağı anlaşılan bu süreçleri yönetmek orta kademe yöneticiler ve ekip liderlerine düşüyor.

Şirketlerin ofise dönüş sürecini kolay ve sıkıntısız atlatması için yapması gerekenleri gazeteci Rebecca Knight yazıyor:

"Anlayış ve şefkat gösterin."

"Anlayış ve şefkat gösterin."

Ofise dönüş sürecini çalışanlarla birlikte yürütmek gerektiğini belirten Knight, direnç gösterenlerin nedenlerini anlamak gerektiğini belirtiyor.

"Ortak ve yaratıcı çözümler arayın."

"Ortak ve yaratıcı çözümler arayın."

Değişim hakkını geri almak da değişim kadar zor olurken, geri dönmek istememenin zaman, maliyet, konsantrasyon gibi sebeplerine bağlı çözümler üretmek gerekiyor.

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"Ofise gelmeye değsin."

"Ofise gelmeye değsin."

Ofiste tüm gün online toplantı yapan birinin ofiste olmasının anlamı kalmayabiliyor. Ofiste olmak için değerli ve önemli nedenler bulunduğu anlaşılmalı.

"Eğlenceyi ve kutlamayı unutmayın."

"Eğlenceyi ve kutlamayı unutmayın."

Gün içinde uyanık kalınan sürenin çoğu ofiste geçecekse eğlenceli ve keyifli olmalı.

"Mümkünse sonuçları paylaşın."

"Mümkünse sonuçları paylaşın."

Ofiste oluşan verimliliğin sonuçlarını 'sadece üst yönetimle değil herkesle paylaşın.'

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