Ofise Dönüş İçin Şirketler Ne Yapmalı? Şirketler Çalışanları Ofise Nasıl Döndürecek?

Bazı şirketler de çalışanların ofise dönmesi için teşvikler veriyor.

Ofiste kahvaltıdan, kira desteğine, durum o kadar kolay değil.

Çalışanların ofise dönmek istememesinde çeşitli sebepler de bulunabiliyor. Kimisi şehir değiştirmemek, kimisi trafikte vakit kaybetmemek, kimisi ulaşım masrafları, kimisi de evde bakmakla yükümlü olduğu kişiler nedeniyle ofise dönmek istemiyor.