Oda Arkadaşlarının Abuk Subuk Hareketlerini Paylaşarak Güldüren Öğrenciler
Oda Arkadaşlarının Abuk Subuk Hareketlerini Paylaşarak Güldüren Öğrenciler
Kalabalık bir yurt odasında kalıyorsanız tuhaf şeylerle karşılaşmanız mümkün. Hatta oda arkadaşınızın yaptığı tuhaflıklara da şahit olmak mümkün. Fakültelerin açılmasıyla kişisel alan sorunu olan yurtlardaki oda arkadaşı sorunu da tekrar viral olmaya başladı. Biz de efsane oda arkadaşlarını derledik.
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Bir temenniyle başlayalım.
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Farklı deneyimler yaşayanlar da var.
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