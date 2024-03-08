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O Zaman Şarkı Söylemek Lazım Avaz Avaz! Güçlü Kadınların Sesiyle Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlamalık 14 Şarkı

etiket O Zaman Şarkı Söylemek Lazım Avaz Avaz! Güçlü Kadınların Sesiyle Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlamalık 14 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 15:51

Biz kadınlar ne güzeliz, dünya üzerindeki her şeyin temelinde yatan gücüz!  Aklımıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabiliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! İşte bu özel günü anlamlandırmak için derlediğimiz 14 şarkı...

Haydi, kadın gücünü ve cesaretini müzikle kutlayalım!👇

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1. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık

2. Demet Akalın - Kulüp (Ozan Doğulu)

3. Özlem Tekin - Dağları Deldim

4. Sezen Aksu - Şarkı Söylemek Lazım

5. Atiye - Güzelim

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6. Sertab Erener - Tek Başıma

7. Ajda Pekkan - Sana Ne Kime Ne (1975)

8. Zeynep Bastık - Şahaneyim

9. Pamela - Çok Güçlü Olmak Lazım

10. Hadise - Biz Burdayız

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11. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

12. Gülşen - Bangır Bangır

13. Sila - Aslan Gibi

14. Sertab Erener - Bastırın Kızlar

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