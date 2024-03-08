O Zaman Şarkı Söylemek Lazım Avaz Avaz! Güçlü Kadınların Sesiyle Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlamalık 14 Şarkı
O Zaman Şarkı Söylemek Lazım Avaz Avaz! Güçlü Kadınların Sesiyle Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlamalık 14 Şarkı
Biz kadınlar ne güzeliz, dünya üzerindeki her şeyin temelinde yatan gücüz! Aklımıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabiliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! İşte bu özel günü anlamlandırmak için derlediğimiz 14 şarkı...
Haydi, kadın gücünü ve cesaretini müzikle kutlayalım!👇
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1. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık
2. Demet Akalın - Kulüp (Ozan Doğulu)
3. Özlem Tekin - Dağları Deldim
4. Sezen Aksu - Şarkı Söylemek Lazım
5. Atiye - Güzelim
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6. Sertab Erener - Tek Başıma
7. Ajda Pekkan - Sana Ne Kime Ne (1975)
8. Zeynep Bastık - Şahaneyim
9. Pamela - Çok Güçlü Olmak Lazım
10. Hadise - Biz Burdayız
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11. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
12. Gülşen - Bangır Bangır
13. Sila - Aslan Gibi
14. Sertab Erener - Bastırın Kızlar
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