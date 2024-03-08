O Zaman Şarkı Söylemek Lazım Avaz Avaz! Güçlü Kadınların Sesiyle Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlamalık 14 Şarkı

Biz kadınlar ne güzeliz, dünya üzerindeki her şeyin temelinde yatan gücüz! Aklımıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabiliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! İşte bu özel günü anlamlandırmak için derlediğimiz 14 şarkı...

Haydi, kadın gücünü ve cesaretini müzikle kutlayalım!👇