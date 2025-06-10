O Yaz Dizisinden Bu Şarkı! 2000’in Hitleri Listede
Kokusu hâlâ burnumuzda o yaz akşamları… Elinde dondurma, televizyon karşısında vantilatörle flört ederken izlediğimiz o efsane diziler… Bazısı komikti, bazısı romantik, bazısı ise bildiğin sihirliydi. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardı: “Aç o şarkıyı, bu dizi geldi aklıma!” dedirten soundtrack’leri!
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1. Aria – Yemenimi Bağladım Başıma
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2. Pinhani - Hele Bi Gel
3. Gripin - Komşu Kızı
4. Gökhan Kırdar – Yerine Sevemem
5. Burcu Güven - Sevmek
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6. Beyza Durmaz - Sihirli Annem Hepimiz Biriz
7. Tolga Çebi – Umutsuz Aşk
8. Temel Zümrüt - Kasırga
9. Kıraç – Bir İstanbul Masalı
10. Hepsi - Kapsizsin
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11. Kıraç – Oysa Bir Umuttu
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