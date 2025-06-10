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O Yaz Dizisinden Bu Şarkı! 2000’in Hitleri Listede

etiket O Yaz Dizisinden Bu Şarkı! 2000’in Hitleri Listede

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 20:18

Kokusu hâlâ burnumuzda o yaz akşamları… Elinde dondurma, televizyon karşısında vantilatörle flört ederken izlediğimiz o efsane diziler… Bazısı komikti, bazısı romantik, bazısı ise bildiğin sihirliydi. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardı: “Aç o şarkıyı, bu dizi geldi aklıma!” dedirten soundtrack’leri!

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1. Aria – Yemenimi Bağladım Başıma

2. Pinhani - Hele Bi Gel

3. Gripin - Komşu Kızı

4. Gökhan Kırdar – Yerine Sevemem

5. Burcu Güven - Sevmek

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6. Beyza Durmaz - Sihirli Annem Hepimiz Biriz

7. Tolga Çebi – Umutsuz Aşk

8. Temel Zümrüt - Kasırga

9. Kıraç – Bir İstanbul Masalı

10. Hepsi - Kapsizsin

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11. Kıraç – Oysa Bir Umuttu

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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