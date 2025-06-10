O Yaz Dizisinden Bu Şarkı! 2000’in Hitleri Listede

Kokusu hâlâ burnumuzda o yaz akşamları… Elinde dondurma, televizyon karşısında vantilatörle flört ederken izlediğimiz o efsane diziler… Bazısı komikti, bazısı romantik, bazısı ise bildiğin sihirliydi. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardı: “Aç o şarkıyı, bu dizi geldi aklıma!” dedirten soundtrack’leri!