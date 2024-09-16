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O Seni Seviyor mu Yoksa Kandırıyor mu?

etiket O Seni Seviyor mu Yoksa Kandırıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.09.2024 - 12:51

Delicesi aşık olduğun kişi de seni delicesine seviyor mu? Hissettiğin aşk, alışkanlık belki de tutkunun karşılığı olması bir ilişkiyi gerçek kılabilir. Bunların bazıları eksikse ve sen bunu hissediyorsan gerçekten yaşadığınız şey sevgi midir? O seni gerçekten seviyor mu yoksa kandırıyor mu?

Haydi teste!

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1. İlk olarak, cinsiyetini söyler misin?

2. Şimdi de yaşını söyle bakalım.

3. Pandemide hiç seni görmek için yanına uğradığı oldu mu?

4. Peki bazen çok yakın davranırken bazen de çok uzaklaştığı oluyor mu?

5. Peki onun en çok neyinden etkilendin diye sorsak?

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6. Peki aranızdaki ilişkiyi bir renk temsil etseydi, hangisi olurdu?

7. Sence onunla ciddi bir ilişkide olma ihtimaliniz kaç? ( 1= Hiç, 5 = Çok)

8. Son olarak, WhatsApp'ta en üste sabitlediğin kişi o mu?

8. Son olarak, WhatsApp'ta en üste sabitlediğin kişi o mu?
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O sana resmen yanık!

O seni o kadar çok seviyor ki resmen senin için yanıp tutuşuyor. Bunu anlamamış olmana biraz şaşırdık açıkçası. Biraz biraz utangaç olduğu için seni karşısına alıp bu konuyu konuşmaya pek cesareti yok. Doğru zamanı bekliyor, senden bir işaret gelmesini istiyor. Çünkü seni kaybetmekten de korkuyor. Senin onu az da olsa cesaretlendirmen gerekiyor. Ne bilelim, bir ufak söz ya da bakışla bu işi çözebilecek birisin. Seninle birlikte olmak o kadar kolay bir şey değil sonuçta. Senin de ona karşı duyguların var ama biraz çekiniyorsun gibi. Bazen sen onun duygularını anlama ve uzaklaşma diye ilgisiz bile davrandığı oluyor. Senin ne tepki vereceğini bilmediği için biraz korkuyor açıkçası. O böyle uzak davranınca sen de şüpheye düşüyorsun tabii anlam veremiyorsun. Bu konular zaten anlaması epey zor şeyler. Fakat hisler asla yalan söylemez. Onun yanındayken içindeki kıpırtılar, birbirinizin elektriği seni o kadar etkiliyor ki. Aslında sen zaten anlamışsın onun da seni sevdiğini. Yalnızca sözlü olarak duymak istiyorsun. Ama zamanı geldiğinde sana olan duygularını açacak ve rahat bir nefes alacaksınız. Bakalım, o gün ne zaman olacak...

Hoşlanma var gibi..

Tam olarak seviyor diyemeyiz ama senden hoşlandığı kesin. İkiniz de aranızdaki o muhteşem çekimin farkındasınız. Ama bu ilişki arkadaşça mı yoksa gerçekten bir sevgi mi onu çözmeye çalışıyor. Bazen kendini sürekli seni düşünürken buluyor. Bazen de 'yok ya bu aşk değil' dediği anlar da oluyor. Sana hissettiği duygulardan bahsetmek istiyor ama bir yandan da korkuyor. Çünkü senin ne hissettiğini tam olarak anlayabilmiş değil o da. Ama her şekilde seni kaybetme duygusu içini yiyip bitiriyor. Çünkü seninle kendini çok mutlu hissediyor. Konuşurken veya bir şeyler paylaşırken aşırı mutlu oluyor. Aslında ipler de biraz senin elinde gibi. Ona bu cesareti verebilecek bir güce sahipsin. Bir işaret vermen yeterli olacaktır. Sonra bak nasıl bülbül gibi şakıyor. Eğer ortada böyle bir sıkıntı varsa beraber çözebileceğinize inandır onu. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Bu ilişkiyi böyle sebeplerden dolayı mahvetmek istemeyen insanlarsınız. Birbirinize değer veriyorsunuz. Belki de sadece  biraz zamana ihtiyacınız vardır. Bu yüzden sadece beklemelisin. Emin ol, senden hoşlanıyor ama vakit geçirdikçe sana olan sevgisinin farkına varacaktır. Anlayacağın seni kandırmıyor sadece emin olmak istiyor...

Ondan en kısa zamanda uzaklaşmalısın!

Üzgünüz ama bir şeyler hissettiğin kişi seni kandırıyor olabilir. Verdiğin cevaplara göre ona verdiğin değeri sana vermiyor. Onu sürekli mutlu etmek için elinden geleni yapıyorsun. Sürekli sesini duymak için bahaneler üretiyorsun. Ama onun yaptığı sadece aklına geldiğinde veya kendini kötü hissettiğinde seninle iletişime geçmek. Kafası oldukça karışık bir insan diyebiliriz. Ne yapacağını o da tam bilmiyor ama seni seviyor diyemeyiz. Sen sürekli onla ilgili hayaller kurarken, o bunları düşünmüyor bile. Aklı fikri hep başka yerlerde açıkcası. Senin üzgün olmanı bile çok önemsemiyor gibi. Aslında sen de bunun içten içe farkındasın ama kabullenmek tabii ki de çok zor geliyor. Onunla birlikte olmak istiyorsun. Seni sevsin, birlikte vakit geçirelim istiyorsun. Her seven insan gibi... Onunla bir sürü hayal kuruyorsun ama o bunların hiçbirini yapmıyor gibi. Kimsenin senin duygularınla oynamasına izin vermemelisin. Sevgi bir yere kadar işler. Kimse senden değerli değildir. Bunu sakın unutma...

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