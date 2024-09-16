O Seni Seviyor mu Yoksa Kandırıyor mu?
O Seni Seviyor mu Yoksa Kandırıyor mu?
Delicesi aşık olduğun kişi de seni delicesine seviyor mu? Hissettiğin aşk, alışkanlık belki de tutkunun karşılığı olması bir ilişkiyi gerçek kılabilir. Bunların bazıları eksikse ve sen bunu hissediyorsan gerçekten yaşadığınız şey sevgi midir? O seni gerçekten seviyor mu yoksa kandırıyor mu?
Haydi teste!
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1. İlk olarak, cinsiyetini söyler misin?
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2. Şimdi de yaşını söyle bakalım.
3. Pandemide hiç seni görmek için yanına uğradığı oldu mu?
4. Peki bazen çok yakın davranırken bazen de çok uzaklaştığı oluyor mu?
5. Peki onun en çok neyinden etkilendin diye sorsak?
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6. Peki aranızdaki ilişkiyi bir renk temsil etseydi, hangisi olurdu?
7. Sence onunla ciddi bir ilişkide olma ihtimaliniz kaç? ( 1= Hiç, 5 = Çok)
8. Son olarak, WhatsApp'ta en üste sabitlediğin kişi o mu?
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