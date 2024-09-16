O Seni Seviyor mu Yoksa Kandırıyor mu?

O seni o kadar çok seviyor ki resmen senin için yanıp tutuşuyor. Bunu anlamamış olmana biraz şaşırdık açıkçası. Biraz biraz utangaç olduğu için seni karşısına alıp bu konuyu konuşmaya pek cesareti yok. Doğru zamanı bekliyor, senden bir işaret gelmesini istiyor. Çünkü seni kaybetmekten de korkuyor. Senin onu az da olsa cesaretlendirmen gerekiyor. Ne bilelim, bir ufak söz ya da bakışla bu işi çözebilecek birisin. Seninle birlikte olmak o kadar kolay bir şey değil sonuçta. Senin de ona karşı duyguların var ama biraz çekiniyorsun gibi. Bazen sen onun duygularını anlama ve uzaklaşma diye ilgisiz bile davrandığı oluyor. Senin ne tepki vereceğini bilmediği için biraz korkuyor açıkçası. O böyle uzak davranınca sen de şüpheye düşüyorsun tabii anlam veremiyorsun. Bu konular zaten anlaması epey zor şeyler. Fakat hisler asla yalan söylemez. Onun yanındayken içindeki kıpırtılar, birbirinizin elektriği seni o kadar etkiliyor ki. Aslında sen zaten anlamışsın onun da seni sevdiğini. Yalnızca sözlü olarak duymak istiyorsun. Ama zamanı geldiğinde sana olan duygularını açacak ve rahat bir nefes alacaksınız. Bakalım, o gün ne zaman olacak...