O Anın Sadece Bir Rüya Olduğunu Anladığınızda Hayal Kırıklığıyla Dinlenebilecek 13 Şarkı
O Anın Sadece Bir Rüya Olduğunu Anladığınızda Hayal Kırıklığıyla Dinlenebilecek 13 Şarkı
Bu hayatta herkesin gerçekleşmesini istediği bir an için ömründen ömür vereceği hayalleri vardı. Bu hayalleri bir de rüyalarda gerçek gibi görmek tam bir travma! İşte o anlardan sonra size eşlik edecek birkaç parça...
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1. Nazan Öncel - Bir Umut İşte
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2. Esmeray - Unutama Beni
3. Emre Aydin - Son Defa
4. Gripin - Neden Bu Elveda? (Official Video)
5. Sezen Aksu - Sen Ağlama (Official Audio)
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6. Raviş - Yara [ @RavisMuzik ]
7. Çatı Katı [Official Video] - Gökhan Türkmen #enbaştan
8. Göksel - Sen Orda Yoksun (Official Lyric Video)
9. Sezen Aksu - El Gibi (Official Video)
10. Emre Aydın - Kim Dokunduysa Sana Ona Git
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