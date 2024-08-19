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O Anın Sadece Bir Rüya Olduğunu Anladığınızda Hayal Kırıklığıyla Dinlenebilecek 13 Şarkı

etiket O Anın Sadece Bir Rüya Olduğunu Anladığınızda Hayal Kırıklığıyla Dinlenebilecek 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:14

Bu hayatta herkesin gerçekleşmesini istediği bir an için ömründen ömür vereceği hayalleri vardı. Bu hayalleri bir de rüyalarda gerçek gibi görmek tam bir travma! İşte o anlardan sonra size eşlik edecek birkaç parça...

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1. Nazan Öncel - Bir Umut İşte

2. Esmeray - Unutama Beni

3. Emre Aydin - Son Defa

4. Gripin - Neden Bu Elveda? (Official Video)

5. Sezen Aksu - Sen Ağlama (Official Audio)

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6. Raviş - Yara [ @RavisMuzik ]

7. Çatı Katı [Official Video] - Gökhan Türkmen #enbaştan

8. Göksel - Sen Orda Yoksun (Official Lyric Video)

9. Sezen Aksu - El Gibi (Official Video)

10. Emre Aydın - Kim Dokunduysa Sana Ona Git

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11. Sena Şener - Kapkaranlık Her Günüm (Official Audio)

12. Hakan Altun - Ağlamak Yok Yüreğim (Official Music Video)

13. Cihan Mürtezaoğlu - Sen Banasın (Animasyon Video)

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