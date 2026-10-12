Nova Norda'nın En Güzel Dediğin Şarkısını Oylarınızla Seçiyoruz!
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Bu sefer konuğumuz Nova Norda ve onun birbirinden keyifli şarkıları! Peki Nova Norda'nın senin için en ama en iyi şarkısı hangisi? Hadi bakalım, oylamaya!
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Biliyoruz biraz zor bir soru ama birini seçmen gerekecek... En iyi Nova Norda parçası sence hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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