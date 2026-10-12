article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Nova Norda'nın En Güzel Dediğin Şarkısını Oylarınızla Seçiyoruz!

etiket Nova Norda'nın En Güzel Dediğin Şarkısını Oylarınızla Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
12.10.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bu sefer konuğumuz Nova Norda ve onun birbirinden keyifli şarkıları! Peki Nova Norda'nın senin için en ama en iyi şarkısı hangisi? Hadi bakalım, oylamaya!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biliyoruz biraz zor bir soru ama birini seçmen gerekecek... En iyi Nova Norda parçası sence hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın