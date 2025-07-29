Next Teknofest Sosyal Nedir, Geliştirmesi Gereken Alanlar Nelerdir?

Mevcut sosyal medya uygulamalarına alternatif olabilecek yerli ve milli üretim Next Teknofest Sosyal; hem kişisel, hem milli güvenlik anlamında; hem teknolojik bağımsızlık anlamında; hem teknoloji girişimcisi gençlere yeni fırsatlar oluşturması anlamında pek çok fırsatlar sunuyor. Peki geliştirilmesi gereken alanlar neler?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve BAYKAR ortaklığıyla geliştirilen yerli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal, kullanıcı sayısı ve etkileşim oranlarıyla popüler sosyal medya uygulamaları arasındaki yerini aldı. Hatta ücretsiz Sosyal Ağ kategorisinde NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama olurken, ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada event app yer aldı.

Yıllardan beri YouTube, Instagram, Twetter (X), Facebook gibi uygulamaların, kontrolsüz, değerlerimize uzak, art niyetli ve objektif olmayan yaklaşımlarından dolayı yaşadığımız mağduriyet aşikar. Bunun yanı sıra, kişisel güvenlik ve milli güvenliğimizi tehdit eden bu gibi mecralara alternatif yerli ve milli bir mecra, dijital bağımsızlık adına tarihi bir adımdır. Zira sosyal medya mecraları art niyetli yaklaşımlara maruz kaldığında hem veri güvenliği, hem de fiziki güvenliğimiz anlamında ciddi tehlikeler oluşturabilmekte. Bir sonraki hafta yine onedio.com okurları için kaleme alacağım yazımda, sosyal medya mecralarının, başta konum bilgileri olmak üzere ne gibi ferdi ve milli güvenlik sorunları oluşturabileceğinden bahsedeceğim.