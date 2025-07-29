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Next Teknofest Sosyal Nedir, Geliştirmesi Gereken Alanlar Nelerdir?

etiket Next Teknofest Sosyal Nedir, Geliştirmesi Gereken Alanlar Nelerdir?

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
29.07.2025 - 12:02

Mevcut sosyal medya uygulamalarına alternatif olabilecek yerli ve milli üretim Next Teknofest Sosyal; hem kişisel, hem milli güvenlik anlamında; hem teknolojik bağımsızlık anlamında; hem teknoloji girişimcisi gençlere yeni fırsatlar oluşturması anlamında pek çok fırsatlar sunuyor. Peki geliştirilmesi gereken alanlar neler?   

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve BAYKAR ortaklığıyla geliştirilen yerli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal, kullanıcı sayısı ve etkileşim oranlarıyla popüler sosyal medya uygulamaları arasındaki yerini aldı. Hatta ücretsiz Sosyal Ağ kategorisinde NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama olurken, ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada event app yer aldı.

Yıllardan beri YouTube, Instagram, Twetter (X), Facebook gibi uygulamaların, kontrolsüz, değerlerimize uzak, art niyetli ve objektif olmayan yaklaşımlarından dolayı yaşadığımız mağduriyet aşikar. Bunun yanı sıra, kişisel güvenlik ve milli güvenliğimizi tehdit eden bu gibi mecralara alternatif yerli ve milli bir mecra, dijital bağımsızlık adına tarihi bir adımdır. Zira sosyal medya mecraları art niyetli yaklaşımlara maruz kaldığında hem veri güvenliği, hem de fiziki güvenliğimiz anlamında ciddi tehlikeler oluşturabilmekte. Bir sonraki hafta yine onedio.com okurları için kaleme alacağım yazımda, sosyal medya mecralarının, başta konum bilgileri olmak üzere ne gibi ferdi ve milli güvenlik sorunları oluşturabileceğinden bahsedeceğim.

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Hızlı Büyüyen Yerli ve Milli Üretim

Hızlı Büyüyen Yerli ve Milli Üretim

Sadece gençler arasında değil, farklı yaş gruplarından da büyük ilgi gören platform, kullanıcı dostu ara yüzü, algoritma şeffaflığı ve veri güvenliğiyle fark yaratıyor. Özellikle Teknofest ruhunu dijital ortama taşıyan uygulama, teknoloji meraklıları, genç girişimciler ve yerli-milli üretime gönül veren kitleler tarafından kısa sürede benimsendi.

Milli Güvenlik Meselesi

Uygulama, sadece teknik donanımıyla değil, taşıdığı milli vizyonla da dikkat çekti. Küresel dijital ağların, veri güvenliği ve gizlilik konusunda yarattığı soru işaretleri ortadayken, Türkiye’nin kendi sosyal medya uygulamasını geliştirmesi yalnızca teknolojik değil, stratejik de katkıları olan bir mesele. Yapay zekâ destekli, kullanıcı dostu ara yüzü ve milli sunucularla çalışan bir altyapı sayesinde kullanıcı verileri yurt içinde kalıyor. Bu da hem bireysel mahremiyet hem de ulusal güvenlik için çok kritik.

Gençlerimize Özgüven Aşılıyor

Türkiye’nin dijital altyapısına yapılan bu tür yatırımlar, dışa bağımlılığı azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda genç yeteneklerin teknoloji alanında yetişmesine de önemli katkılar sağlıyor. Milli uygulamalarımızın yükselişi, teknoloji alanında küresel rekabet gücümüzü artırırken, kullanıcıların da kendilerini daha güvende hissetmesini sağlıyor.

NEXT Teknofest Sosyal, sadece kullanıcılar için değil, yazılım geliştiriciler, yapay zeka uzmanları ve genç mühendisler için de bir vizyon projesidir. Bu tür platformlar, dışa bağımlılığı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kendi mühendislerimizi ve yazılımcılarımızı dünya standartlarında projelere imza atacak seviyeye getirir. Bu bir ekosistemdir; savunma sanayisinde başardığımız gibi sosyal medya alanında da başarabiliriz.

Veri Gizliliği ve Yapay Zeka

Veri Gizliliği ve Yapay Zeka

NEXT Teknofest Sosyal’de kullanıcı verileri toplamıyor, reklamsız ve algoritmasız bir deneyim sunuyor. Ve bu durum kullanıcılar tarafından güvenlik ve gizlilik temasıyla olumlu bir avantaj olarak görülüyor. 

T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen yerli “ahlaklı yapay zeka” modeli T3 AI, kullanıcının paylaşımlarına cevap verebiliyor, dil desteği sunabiliyor.

İyileştirilmesi Gereken Alanlar

Bazı kullanıcıların, platforma kayıt ve giriş sürecinin karmaşık olduğuna dair geri bildirimleri ışığında kullanıma teşvik etmek amaçlı mümkün olduğunca basit bir kayıt paneli olmalı.

Zararlı içeriklere karşı daha güçlü bir filtreleme olabilir, içerikler daha detaylı denetlenmeli. 

Premium kullanıcı adları rezerve edilebilirdi. İl isimleri, ilçe isimleri, siyasi partiler ve yerel uzantıları, marka ve ticari anlam taşıyan isimler rezerve edilip, onaylı rozet karşılığı Premium olarak verilebilirdi.

Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye Yolunda Önemli Bir Adım

Bu tür yerli ve milli teknolojik projelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Türkiye’nin dijital bağımsızlık hedeflerine ulaşması için kritik önemde. NEXT Teknofest Sosyal’in bu başarısı, ülkemizin teknoloji alanında gelecekte yapabileceklerinin en güzel göstergesi.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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