Nevşin Mengü Paylaştı: "Erasmus Öğrencilerine Vize Randevusu Verilmiyor, Dolandırıcılık Girmiş" Dedi

Gazeteci Nevşin Mengü, X'te (Twitter'da) Erasmus öğrencilerinin vize randevusu alamadığına yönelik bir paylaşım yaptı. Bir veli mektubunu paylaşan Mengü, vize randevularının bot hesaplar tarafından alınarak, fahiş fiyatlara satıldığını, 'dolandırıcılık' olarak niteledi.