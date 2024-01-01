Nevşin Mengü Paylaştı: "Erasmus Öğrencilerine Vize Randevusu Verilmiyor, Dolandırıcılık Girmiş" Dedi
Nevşin Mengü Paylaştı: "Erasmus Öğrencilerine Vize Randevusu Verilmiyor, Dolandırıcılık Girmiş" Dedi
Gazeteci Nevşin Mengü, X'te (Twitter'da) Erasmus öğrencilerinin vize randevusu alamadığına yönelik bir paylaşım yaptı. Bir veli mektubunu paylaşan Mengü, vize randevularının bot hesaplar tarafından alınarak, fahiş fiyatlara satıldığını, 'dolandırıcılık' olarak niteledi.
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Uluslararası öğrenci değişim programı olan Erasmus, üniversite çağındaki gençlerin farklı kültürler ve eğitim programları deneyimlemesi için her yıl yüzlerce öğrenciyi yurt dışına anlaşmalı okullar gitmesini içeriyor.
Belirli sürelerde farklı ülkelerde eğitim alan gençler, öğrenci vizesi alarak gidebiliyor. Ancak son dönemde AB ülkelerinden vize alamamaktan şikayet edenlere Erasmuslu öğrenciler de katıldı. Vize randevusu alamadıklarını söyleyen bir öğrendi velisi, randevuların "yüksek" fiyatlara satıldığını iddia etti.
Nevşin Mengü'nün sosyal medya paylaşımında yer verdiği öğrenci velisi mesajı ilgi çekti.
"Erasmus öğrencilerinden mesaj var. Vize randevusu alamıyorlar. Çünkü bu işin içine de dolandırıcılık girmiş, kimi firmalar bot hesaplara randevu aldırıp, randevuları sonra fahiş fiyatlara satıyor. Buyurun bir öğrenci velisinden gelen mesaj:"
"Özellikle Polonya Erasmus vize randevusu son yıllarda kangren olmuş durumda. Vize alamıyor değiliz ama randevu kotası var. Randevu alabilirseniz vize almada sıkıntı yok deniyor. Ayrıca öğrenci danışmanlık şirketleri az sayıdaki randevuları bot hesaplarla (bu durumu öğrenciler çektikleri YouTube videolarında gündeme getiriyor) aylar öncesinden satın alıp sonrasında fahiş fiyatlarla öğrencilere teklif ediyor?"
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"Yani her şeyin olduğu gibi bunun da bir piyasası oluşmuş durumda. 3 haftadır gözlerin kan çanağına döndü bilgisayarın başında uyuyorum, VFS Global denen şirketin garabet sistemine dakika başı girip randevu arıyorum. Çocuğumun Polonya ya gidiş-dönüş biletlerini bile almıştım, inanılmaz bir moral bozukluğu yaşıyoruz."
Nevşin Mengü'nün bu paylaşımı yorumlara neden oldu.
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