Nereden Nereye! Ev İşlerinde Teknoloji Kullanımının Tarihi

1990'lar ve 2010'lar çeşit çeşit ev aleti ve yardımcıyla dolu zengin bir dönemdi. Ancak her evin parlayan yıldızı, günlük ihtiyaçlardan olan elektrikli süpürgelerdi. Bu dönemde büyüklü küçüklü farklı boyutlarda yapılan bu süpürgeler, artık eskisine göre çok daha kompakt ve hafifti. Yani evlerde daha kolay saklanıyor ve daha etkili temizlik sunuyorlardı. Hatta bazılarında kabloyu otomatik sarma gibi teknolojiler bile vardı. Onunla birlikte gelişen bir diğer teknolojiyse halı yıkama makineleriydi ve ikisi birlikte ev temizliğinin altın anahtarlarından oldu.