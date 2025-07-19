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Nereden Nereye! Ev İşlerinde Teknoloji Kullanımının Tarihi

etiket Nereden Nereye! Ev İşlerinde Teknoloji Kullanımının Tarihi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 12:32

Ev işleri çoğumuzun yakındığı bir şey olsa da aslında günümüz modern dünyasıyla birlikte son derece kolaylaşmış durumda. Çünkü eskiden ev temizlemek başlı başına bir etkinlikti ve günlerce sürebilirdi. Elle silinen camları, ağır ağır taşınan süpürgeleri ve kocaman paspasları düşünmek bile yorucu değil mi? Neyse ki bugün ev aletleri teknolojiyle birlikte gelişti de tüm işler kolaylaştı. Aynı zamanda çok daha verimli, akıllı ve etkili hale geldi. 

İşte ev temizliğinde devrim yaratan o teknolojilerin adım adım gelişme aşamaları!

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1800'lerde ev işleri asla bitmiyordu.

Ev aletlerinin büyük çoğunluğu içinde bulunduğumuz son yüzyılda gelişti. Çünkü 19. yüzyıl sonlarına kadar ev temizliğinin büyük bölümü insan gücüne dayanıyordu. Dönemin teknolojisi yok denecek kadar azdı ve ancak su taşıma, kıyafet ovma, halıları çırpma gibi araç gereçlerden ibaretti. Hatta o dönem çekirdek ailelerinin daha kalabalık olduğu düşünülünce bu işler günlük rutine dönüşmüştü. Dolayısıyla temizlik gerçek anlamda hiçbir zaman bitmiyordu.

Evlere ilk giren teknolojilerden biri buzdolaplarıydı.

Temel ihtiyaçtan doğan buzdolapları, evlerin olmazsa olmazlarındandı. Çünkü 1800'lerin sonunda, gıdaların yanlış saklanmasına bağlı olarak gıda zehirlenmeleri artmaya başlamıştı. Önceki dönemde besinler ya toprak altında ya depolarda tutuluyor veya günlük tüketiliyordu. Bunun sürdürülebilir olmadığı anlaşılınca, içinde kendi buzluğu olan bugün bildiğimiz tasarımların ilk versiyonları üretilmeye başlandı. Ve piyasaya çıkar çıkmaz ilgi çekerek hemen her eve girmeyi başardı.

Elektrikli süpürgeler 1900'lerde ortaya çıktı.

Ancak bugünden bakınca hiçbiri gerçek anlamda yüksek bir emiş ve çekiş gücüne sahip değildi. Üstelik boyutları o kadar büyüktü ki taşınmaları için gerçekten kas yapmak gerekiyordu. Devasa boyutlar, tozlu torbalar ve upuzun kablolara rağmen bu teknoloji kendi döneminde devrim yarattı. Çünkü elle gırgırlanan ya da dövülen halıların ilk kez motorlu sistemle temizlenmesine imkan tanıdı.

1900'lerin başı elektrikli ütü ve çamaşır makinesi yıllarıydı.

Bu yıllardan önce ütü yapmak için kilolarca ağırlıktaki demir ütüleri aleve basmak gerekiyordu. Çamaşır yıkamak ise dereye gidip çamaşırları yıkamaktan ya da en fazla eve kova kova su taşıyıp temizlemekten ibaretti. Haliyle tasarımları bugünkünden farklı olsa da 1920'lerde her eve bir elektrikli ütü ve çamaşır makinesi girmeye başlamıştı.

Bulaşık makinelerinin yaygınlaşması o kadar erken olmadı.

Bulaşık yıkamak, tüm ev işlerine kıyasla en kolay olanıydı. Ancak o dönemin kalabalık ailelerinde bulaşık işi resmen farklı segmentlere ayrılmıştı. Mesela biri yandan bulaşıkları köpüklerken diğeri yıkıyor veya kuruluyordu. Öyle tezgah üstünde bulaşıkların kurumasını bekleme gibi bir şey de söz konusu değildi. İlk bulaşık makineleri daha erken tasarlanmış olsa da bu cihazların her eve girmesi diğerleri kadar kolay değildi. 1930'lara gelindiğinde bile evinde bulaşık makinesi olmayanlar vardı. Olanlar bile bu makineleri öyle her gün kullanmıyordu.

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1950'ler küçük ev aletlerinin patlamasına tanıklık etti.

Özellikle savaş sonrası döneme denk gelen bu yıllarda evler artık ağır işlerin elektrikli aletlerle yapıldığı konforlu mekanlardı. Reklam sektöründeki patlama ve filmlerde gösterilen mutlu ev hayatı ile birlikte mikser, tost makinesi, su ısıtıcı, kahve makinesi, mikrodalga gibi küçük ev aletlerinde seri üretime geçildi. Amerika'da başlayan bu trend kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve çeşit çeşit elektrikli yardımcının gelişmesini sağladı.

Yüzyıl sonlarının devrimi elektrikli süpürgelerdi.

1990'lar ve 2010'lar çeşit çeşit ev aleti ve yardımcıyla dolu zengin bir dönemdi. Ancak her evin parlayan yıldızı, günlük ihtiyaçlardan olan elektrikli süpürgelerdi. Bu dönemde büyüklü küçüklü farklı boyutlarda yapılan bu süpürgeler, artık eskisine göre çok daha kompakt ve hafifti. Yani evlerde daha kolay saklanıyor ve daha etkili temizlik sunuyorlardı. Hatta bazılarında kabloyu otomatik sarma gibi teknolojiler bile vardı. Onunla birlikte gelişen bir diğer teknolojiyse halı yıkama makineleriydi ve ikisi birlikte ev temizliğinin altın anahtarlarından oldu.

Günümüzün yıldızı da yine süpürgeler ama artık biraz daha farklılar.

Günümüzün yıldızı da yine süpürgeler ama artık biraz daha farklılar.

Her evin hergün kirlendiği ve süpürülmeye gereksinim duyduğu düşünülürse, süpürgelerin neden en hızlı ve kolay gelişen teknolojilerden biri olduğu da anlaşılabilir. Zamanla çok daha modern ve pratik hale gelen süpürge teknolojisi son 15-20 yılda inanılmaz bir yere ulaştı. Buna en güzel örneklerden biri de yerleri temizlemenin yanı sıra yüzeylerdeki ve havadaki bakterileri de yok eden, aynı anda ıslak ve kuru temizliğe izin veren Philips AQT 9000 Serisi. Farklı ayarları ve aksesuarlarıyla tek seferde halı, kilim, zemin gibi yüzeyleri kir, leke ve sıvıdan arındıran dikey süpürge teknolojisi büyük kullanışlılık sunuyor.

Gelecek robot teknolojileri ve yapay zeka ile şekilleniyor.

Bugün temizlik ve ev işleri hiç olmadığı kadar kolay durumda. İşin en iyi tarafı da teknolojinin gelişmeye ve hayatlarımızı kolaylaştırmaya devam etmesi. Geleceğin teknolojileri ev otomasyonuyla çok daha uyumlu hale gelen cihazlarla dolacak. Bunun öncülüğünü ise yapay zeka destekli, uygulama üzerinden yönetilen ve sesli komutla görevlendirilen teknolojiler yapacak. Öyle ki bugün birçok kişinin evine giren bu cihazlar, kendi başına harikalar yaratacak yaşam alanını daha konforlu hale getirebiliyorlar.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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