Nereden Nereye! Ev İşlerinde Teknoloji Kullanımının Tarihi
Ev işleri çoğumuzun yakındığı bir şey olsa da aslında günümüz modern dünyasıyla birlikte son derece kolaylaşmış durumda. Çünkü eskiden ev temizlemek başlı başına bir etkinlikti ve günlerce sürebilirdi. Elle silinen camları, ağır ağır taşınan süpürgeleri ve kocaman paspasları düşünmek bile yorucu değil mi? Neyse ki bugün ev aletleri teknolojiyle birlikte gelişti de tüm işler kolaylaştı. Aynı zamanda çok daha verimli, akıllı ve etkili hale geldi.
İşte ev temizliğinde devrim yaratan o teknolojilerin adım adım gelişme aşamaları!
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1800'lerde ev işleri asla bitmiyordu.
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Evlere ilk giren teknolojilerden biri buzdolaplarıydı.
Elektrikli süpürgeler 1900'lerde ortaya çıktı.
1900'lerin başı elektrikli ütü ve çamaşır makinesi yıllarıydı.
Bulaşık makinelerinin yaygınlaşması o kadar erken olmadı.
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1950'ler küçük ev aletlerinin patlamasına tanıklık etti.
Yüzyıl sonlarının devrimi elektrikli süpürgelerdi.
Günümüzün yıldızı da yine süpürgeler ama artık biraz daha farklılar.
Gelecek robot teknolojileri ve yapay zeka ile şekilleniyor.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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