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Nedir Bu Aralıklı Oruç? Diyenler İçin: A’dan Z’ye Aralıklı Oruca Dair Bilinmesi Gereken Her Şey Burada!

etiket Nedir Bu Aralıklı Oruç? Diyenler İçin: A’dan Z’ye Aralıklı Oruca Dair Bilinmesi Gereken Her Şey Burada!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 18:01

Son yıllarda aralıklı orucun adını sıklıkla duymaya başladık. Peki nedir bu aralıklı oruç? Vücuda ne gibi faydalar sağlar? Hepsini bu içeriğimizde anlattık!

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İlk olarak aralıklı orucun ne olduğuyla başlayalım...

Aralıklı oruç, gün içinde belirli saatlerde yemek yemeyi ve yine belirli saatlerde oruç tutmayı hedefleyen bir beslenme yöntemi.

Bu beslenme yönteminde iki popüler farklı aralık bulunuyor.

Birincisi 16/8, diğeri ise 5:2. 16/8'de günlük 16 saat oruç tutulurken 8 saat boyunca yemek yenebiliyor. 5:2'de ise haftada iki gün sadece 500-600 kalorilik öğünlerle oruç tutuluyor.

Peki aralıklı orucun vücuda nasıl bir faydası oluyor?

Aralıklı oruç sayesinde kilo veriliyor, insülin düzenlenebiliyor, hücresel onarım ve beyin fonksiyonlarında artış görünüyor. Ancak bu yöntemi denemeden önce bir sağlık sorununuz olup olmadığına baktırmanızda fayda var.

Aralıklı orucun en kritik süreci, başlangıç ve bitiş saatlerini doğru bir şekilde belirlemek.

Örneğin 16/8 modelini uygulayacaksanız 16 saat boyunca oruç tutacaksınız demektir. Bu süre  başlayınca yemek yememek ve oruç süresi bitince ağır olmayan, sağlıklı şeyler yemek önemlidir.

Tabii aralıklı oruç yaparken dikkat edilmesi gereken riskler de bulunuyor.

Hamil kadınlar, diyabet hastaları ve bazı kronik hastalığa sahip olanlar sonrasında sorun yaşamamak için aralıklı oruç yöntemine başvurmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı. Bu yöntemi kafanıza göre uygulamak yarardan çok zarar getirecektir!

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Aralıklı oruç yaparken su tüketimine ekstra dikkat etmek gerektiğini de eklemiş olalım.

Suyun vücudu hidrate etme ve açlık hissini azaltıp metabolizmayı destekleme gibi önemli bir görevi vardır. Oruç süresince yeteri kadar su tüketmek önemlidir.

Eğer ki aralıklı orucu başaramazsanız da bunu bir yenilgi olarak görmemekte fayda var...

Herkesin vücudunun ihtiyacı ve direnci farklıdır. Bu nedenle aralıklı orucun uygulanabilirliği kişiden kişiye değişebilir. Bu beslenme biçimine geçmeden önce bireysel ihtiyaçlarınızı ve sağlık durumunuzu göz önünde bulundurun.

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