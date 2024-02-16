Nedir Bu Aralıklı Oruç? Diyenler İçin: A’dan Z’ye Aralıklı Oruca Dair Bilinmesi Gereken Her Şey Burada!
Nedir Bu Aralıklı Oruç? Diyenler İçin: A’dan Z’ye Aralıklı Oruca Dair Bilinmesi Gereken Her Şey Burada!
Son yıllarda aralıklı orucun adını sıklıkla duymaya başladık. Peki nedir bu aralıklı oruç? Vücuda ne gibi faydalar sağlar? Hepsini bu içeriğimizde anlattık!
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İlk olarak aralıklı orucun ne olduğuyla başlayalım...
Bu beslenme yönteminde iki popüler farklı aralık bulunuyor.
Peki aralıklı orucun vücuda nasıl bir faydası oluyor?
Aralıklı orucun en kritik süreci, başlangıç ve bitiş saatlerini doğru bir şekilde belirlemek.
Tabii aralıklı oruç yaparken dikkat edilmesi gereken riskler de bulunuyor.
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Aralıklı oruç yaparken su tüketimine ekstra dikkat etmek gerektiğini de eklemiş olalım.
Eğer ki aralıklı orucu başaramazsanız da bunu bir yenilgi olarak görmemekte fayda var...
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