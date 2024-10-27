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Nedenini Bilmediğin Ama Seni Bir Anda Mutlu Eden 15 Şarkı

etiket Nedenini Bilmediğin Ama Seni Bir Anda Mutlu Eden 15 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 20:43

Hani bazen bir şarkı dinlersin, hiç anlamazsın ama bir anda modun yükselir, yüzün güler ya... İşte bu liste tam o şarkılardan! Ne var bu parçalarda, melodisi mi, sözleri mi? Hiçbir fikrimiz yok ama dinleyince içini bir mutluluk kaplıyor, keyfin yerine geliyor. Sebebini düşünmeyi bırak, kulaklığını tak ve bu şarkılarla kendini mutlu et!

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1. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Lazım

2. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya

3. Pinhani - Hele Bir Gel

4. Dolu Kadehi Ters Tut - #23

5. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken

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6. Athena - Her Şey Güzel Olacak

7. Candan Erçetin - Umrumda Değil

8. Hande Yener - Aşkın Ateşi

9. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın

10. Göksel - Bi' Seni Konuşurum

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11. Umut Kaya - Mor Yazma

12. Özgün - Sadece Arkadaşız

13. Sıla - Kafa

14. Babutsa - Yanayım Yanayım

15. Nazan Öncel - Erkekler De Yanar

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