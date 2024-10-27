Nedenini Bilmediğin Ama Seni Bir Anda Mutlu Eden 15 Şarkı

Hani bazen bir şarkı dinlersin, hiç anlamazsın ama bir anda modun yükselir, yüzün güler ya... İşte bu liste tam o şarkılardan! Ne var bu parçalarda, melodisi mi, sözleri mi? Hiçbir fikrimiz yok ama dinleyince içini bir mutluluk kaplıyor, keyfin yerine geliyor. Sebebini düşünmeyi bırak, kulaklığını tak ve bu şarkılarla kendini mutlu et!