Nedenini Bilmediğin Ama Seni Bir Anda Mutlu Eden 15 Şarkı
Nedenini Bilmediğin Ama Seni Bir Anda Mutlu Eden 15 Şarkı
Hani bazen bir şarkı dinlersin, hiç anlamazsın ama bir anda modun yükselir, yüzün güler ya... İşte bu liste tam o şarkılardan! Ne var bu parçalarda, melodisi mi, sözleri mi? Hiçbir fikrimiz yok ama dinleyince içini bir mutluluk kaplıyor, keyfin yerine geliyor. Sebebini düşünmeyi bırak, kulaklığını tak ve bu şarkılarla kendini mutlu et!
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1. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Lazım
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2. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya
3. Pinhani - Hele Bir Gel
4. Dolu Kadehi Ters Tut - #23
5. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken
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6. Athena - Her Şey Güzel Olacak
7. Candan Erçetin - Umrumda Değil
8. Hande Yener - Aşkın Ateşi
9. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın
10. Göksel - Bi' Seni Konuşurum
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