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'Ne Zaman Şubat Oldu Anlamadım’ Diyenlerin Karmaşık Ruh Haline Tam Uyum Sağlayacak 12 Parça

etiket 'Ne Zaman Şubat Oldu Anlamadım’ Diyenlerin Karmaşık Ruh Haline Tam Uyum Sağlayacak 12 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 23:06

Şubat geldi mi? Geldiyse neden bu kadar hızlı? Kafamız karışık, hava soğuk, Sevgililer Günü de kapıda. Tam bir duygusal keşmekeş. Ama endişelenmeyin, bu 12 şarkı ruh halinizi çözüp sizi her halinizle kabul ediyor. Dinlerken “Evet, tam beni anlatıyor” diyeceğiniz garantili! 🎶

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1. Deniz Tekin - Güneşe Doğru

2. Bon Iver - Skinny Love

3. Morrissey - Everyday Is Like Sunday

4. Radiohead - Fake Plastic Trees

5. Teoman - Paramparça

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6. Gaye Su Akyol - İstikrarlı Hayal Hakikattir

7. Jakuzi - Koca Bir Saçmalık

8. Peyk - Halim Yok

9. Gripin - Durma Yağmur Durma

10. Saudade - Parçalansın Zaman

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11. Feridun Düzağaç - Dipteyim Sondayım Depresyondayım

12. Ari Barokas - Ömrümüz Yine Geçiyor

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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