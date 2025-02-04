'Ne Zaman Şubat Oldu Anlamadım’ Diyenlerin Karmaşık Ruh Haline Tam Uyum Sağlayacak 12 Parça

Şubat geldi mi? Geldiyse neden bu kadar hızlı? Kafamız karışık, hava soğuk, Sevgililer Günü de kapıda. Tam bir duygusal keşmekeş. Ama endişelenmeyin, bu 12 şarkı ruh halinizi çözüp sizi her halinizle kabul ediyor. Dinlerken “Evet, tam beni anlatıyor” diyeceğiniz garantili! 🎶