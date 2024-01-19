NASA'nın Astronotlara Sorduğu IQ Zorlayan Bu Sorularda Full Çekebilecek misin?
NASA'nın Astronotlara Sorduğu IQ Zorlayan Bu Sorularda Full Çekebilecek misin?
Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı.
Bakalım, astronotlara sorulan bu zeka sorularında full çekebilecek misin?
IQ'suna güvenen şöyle gelsin!
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1. V'nin değeri nedir?
2. Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
3. Soru işareti yerine hangisi gelecek?
4. Peki burada hangisi gelmeli?
5. Hadi bunu da cevapla!
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6. Peki buradaki soru işareti yerine hangisi gelmeli?
7. Hadi az kaldı!
8. Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?
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