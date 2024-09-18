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Nada Grubu’nun Eşsiz Dünyası: Dinlerken Kendinizi Bambaşka Bir Yerde Bulacağınız 11 Şarkı

etiket Nada Grubu’nun Eşsiz Dünyası: Dinlerken Kendinizi Bambaşka Bir Yerde Bulacağınız 11 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 22:07

Müzik dinlerken gözlerini kapatıp başka bir dünyaya ışınlanmak isteyenler burada mı? Çünkü Nada tam da bunu yapıyor! Her bir şarkısı, seni olduğun yerden alıp bambaşka diyarlara götürüyor. Eğer sen de müzikle bir yolculuğa çıkmak istiyorsan, bu 11 şarkıya mutlaka kulak ver. Hazırsan, Nada’nın büyülü dünyasında kaybolmaya başlayalım!

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1. Nada - Gece Düştü

2. Nada - Medusa

3. Nada - Birileri

4. Nada - Hep Merak Ederim

5. Nada - Gökler

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6. Nada - Oda

7. Nada - Ha!

8. Nada - Gılgamış

9. Nada - Beyaz Kedi

10. Nada - Düşeyazan

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11. Nada - İki Örümcek

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