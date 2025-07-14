Müzik Zevkine Göre Hangi Filmin Başrolüsün?

Sen gücünü açığa çıkaracak parçalardan keyif alıyorsun. Çelişkilerle dolu bir ruh halin var. Hem karanlığı kucaklıyor hem de adalet duygusuna sıkı sıkıya bağlısın. Yani The Dark Night filmindeki gibi! Mantığını kullanıyor, strateji kurmayı seviyorsun ama duygularını gizlemeyi de iyi beceriyorsun. İnsanlar seni soğuk zannettiklerinde yanılıyor, çünkü altında derin bir sadakat ve koruma içgüdüsü yatıyor. Sen kesinlikle The Dark Night filminde Batman veya Joker rolünde olmalıydın!