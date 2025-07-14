Müzik Zevkine Göre Hangi Filmin Başrolüsün?
Kendini hiç bir film yıldızı gibi hayal ettin mi? Kulağında en sevdiğin şarkı çalarken bir filmin başrolü olduğunu... Şimdi senin tüm duygularını açığa çıkarıyoruz! Testi çöz, bakalım hangi filmde sen olmalıydın? 👇
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1. Öncelikle, en çok dinlediğin müzik türünü söyle bakalım. 👇
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2. Bir şarkıda, seni çeken şey ne olur?
3. Şu an dinlemek istediğin bir şarkı seç desek... 👇
4. Peki, hangi konser atmosferi tam senlik?
5. Müzik, seni en çok hangi anlarda rahatlatır?
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6. Söyle bakalım, hangi enstrümanı çalmak isterdin?
7. Hangi şarkı sana yaz havası veriyor?
8. Dinlediğin şarkılarda hangi duygu baskın olmalı?
La La Land!
Amélie!
The Dark Night
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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