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Mutfakta Yalnız Vakit Geçirmeyi Seven Meraklılar İçin 10 Yemek Kitabı Önerisi

etiket Mutfakta Yalnız Vakit Geçirmeyi Seven Meraklılar İçin 10 Yemek Kitabı Önerisi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 17:01

Yemek yapmayı ve yeni tarifler denemek için can atanların bayılacağı bir içerikle karşınızdayız! Türkiye'nin en önemli aşçılarının Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini buluşturarak hazırladığı bu kitapları tarifleri denemeye doyamayacaksınız.

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1. Refika Birgül: "Refika'dan Hızlı Tarifler"

1. Refika Birgül: "Refika'dan Hızlı Tarifler"

Youtube kanalıyla herkesin mutfağında taht kurmuş Refika'nin yemek kitabını mutlaka edinmelisiniz. Kısa sürelde muhteşem lezzetler  yaratmanıza yardımcı olacak bu kitap sayesinde mutfakta aşçıya dönüşeceksiniz.

2. Hakan Doğan: "Ekşi Mayalı Ekmekler"

2. Hakan Doğan: "Ekşi Mayalı Ekmekler"

İnsan sağlığı için büyük fayda sağlayan ekşi mayalı mayalı ekmeğin tüketiminin artmasını sağlayan bu kitap, aklınızdaki tüm soruları yanıtlayacak. Ekmeksiz karnını doyuramayanlar bu kitaba mutlaka göz atmalı!

3. Engin Akın: "Sultanlardan Şehzadelere Osmanlı Mutfağı"

3. Engin Akın: "Sultanlardan Şehzadelere Osmanlı Mutfağı"

Osmanlı'ya dair tüm detayları bulabileceğiniz bu kitapta, sizi geçmişin lezzetleriyle adeta buluşturuyor.  Kültürle harmanlanmış bu tarifleri bir an önce denemelisiniz...

4. Ebru Omurcalı: "Çorbanın Kitabı"

4. Ebru Omurcalı: "Çorbanın Kitabı"

154 çorba tarifi ile mutfağınıza renk katacak olan bu kitabı günün her saatinde açıp bir tarifi uygulayabilirsiniz. Yemek yemeye çorbasız başlayamanlar için bu kitap bir ganimet!

5. Süleyman Dilsiz: "Kılçıksız Balık"

5. Süleyman Dilsiz: "Kılçıksız Balık"

Sadece balık tarifleri değil balıklarla ilgili de birçok detayı bu kitap sayesinde öğrenmeniz mümkün. Balıkseverlerin keyifle okuyacağı kitap, Süleyman Dilsiz'in ülkemizden ve dünyamızdan buluşturduğu lezzetleri harmanlıyor.

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6. Işıl Sözer, Berna Gürşen: "Butik Pastacılık"

6. Işıl Sözer, Berna Gürşen: "Butik Pastacılık"

Lezzetli ve muhteşem pastaları yemeye doyamıyorsanız kendiniz de evde harikalar yaratabilirsiniz! Özellikle pastacılığa başlayacak kişilerin sahip olması gereken kitaplar arasında önemli bir yeri bulunur.

7. İdil Yazar: "30 Dakikada Atıştırmalıklar"

7. İdil Yazar: "30 Dakikada Atıştırmalıklar"

Mutfakta geçirecek vakti kısıtlı olanları da elbette unutmadık! Çok az bir zaman içinde çok lezzetli atıştırmalıklar ile kendiniz, ödüllendirin.

8. Ece Zaim: "Açık Mutfak"

8. Ece Zaim: "Açık Mutfak"

Hazırlaması 2.5 yıl süren bu kitapta 100'den fazla tarif yer almakta! Her kişiye ve kesime hitap eden tarifler profesyonellikle hazırlanmış... Yemeklerin püf noktaları da öğrenebileceğiniz bu kitap oldukça işinize yarayacak.

9. Aydan Üstkanat: "Şekersiz"

9. Aydan Üstkanat: "Şekersiz"

Şeker problemi yaşayanların ve diyet yapmak isteyenlerin en büyük problemlerinden biri de ne yesem derdi... Sağlıklı ve rafine şekersiz yaşamaya dikkat edenler ilk bakması gereken yemek kitaplarından biri de Şekersiz.

10. Ayfer Yavi: "Türk Mutfağından Tatlar"

10. Ayfer Yavi: "Türk Mutfağından Tatlar"

Ayfer Yavi'nin hazırladığı bu kitap, Türk Mutfağının vazgeçilmez yemeklerini içerir. Bütün tariflerde size adım adım rehberlik eden bu yemek kitabında en pratik şekilde oldukça lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

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