Mutfakta Yalnız Vakit Geçirmeyi Seven Meraklılar İçin 10 Yemek Kitabı Önerisi
Mutfakta Yalnız Vakit Geçirmeyi Seven Meraklılar İçin 10 Yemek Kitabı Önerisi
Yemek yapmayı ve yeni tarifler denemek için can atanların bayılacağı bir içerikle karşınızdayız! Türkiye'nin en önemli aşçılarının Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini buluşturarak hazırladığı bu kitapları tarifleri denemeye doyamayacaksınız.
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1. Refika Birgül: "Refika'dan Hızlı Tarifler"
2. Hakan Doğan: "Ekşi Mayalı Ekmekler"
3. Engin Akın: "Sultanlardan Şehzadelere Osmanlı Mutfağı"
4. Ebru Omurcalı: "Çorbanın Kitabı"
5. Süleyman Dilsiz: "Kılçıksız Balık"
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6. Işıl Sözer, Berna Gürşen: "Butik Pastacılık"
7. İdil Yazar: "30 Dakikada Atıştırmalıklar"
8. Ece Zaim: "Açık Mutfak"
9. Aydan Üstkanat: "Şekersiz"
10. Ayfer Yavi: "Türk Mutfağından Tatlar"
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