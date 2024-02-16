Mutfakta Uzun Uzadıya Vakit Geçirebilmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?
Mutfakta Uzun Uzadıya Vakit Geçirebilmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?
Lezzetin doğduğu yer olan mutfakta daha çok vakit geçirmek istiyorsan doğru yerdesin.
Hadi ihtiyacın olan şey neymiş öğrenelim!
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1. Başlayalım. Hangi mutfak aracını kullanmak daha iyi hissettiriyor?
2. Şimdi de mutfakta dinlemekten en çok keyif aldığın şarkıyı öğrenelim.
3. Mutfakta bir süper gücün olsa ne olsun isterdin?
4. Kulağına en güzel gelen mutfak terimini de seçer misin?
5. Diyelim ki çoooook ünlü biriyle mutfakta yemek yapacaksın . Bu şanslı kişi kim olurdu?
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6. Herkesin sadece sevdiklerine hazırladığı özel bir tarifi vardır. Seninki hangisi?
7. Denemeyi çok istediğin ama henüz denemediğin bir popüler bir yemek var mı?
8. Hazırsan son sorumuz geliyor. Mutfağında memnun olmadığın şey ne?
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