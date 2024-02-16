Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Mutfakta Uzun Uzadıya Vakit Geçirebilmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?

etiket Mutfakta Uzun Uzadıya Vakit Geçirebilmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?

godot
godot - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:01

Lezzetin doğduğu yer olan mutfakta daha çok vakit geçirmek istiyorsan doğru yerdesin.

Hadi ihtiyacın olan şey neymiş öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım. Hangi mutfak aracını kullanmak daha iyi hissettiriyor?

2. Şimdi de mutfakta dinlemekten en çok keyif aldığın şarkıyı öğrenelim.

3. Mutfakta bir süper gücün olsa ne olsun isterdin?

4. Kulağına en güzel gelen mutfak terimini de seçer misin?

5. Diyelim ki çoooook ünlü biriyle mutfakta yemek yapacaksın . Bu şanslı kişi kim olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Herkesin sadece sevdiklerine hazırladığı özel bir tarifi vardır. Seninki hangisi?

7. Denemeyi çok istediğin ama henüz denemediğin bir popüler bir yemek var mı?

8. Hazırsan son sorumuz geliyor. Mutfağında memnun olmadığın şey ne?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

İhtiyacın olan şey mutfağına sihirli bir dokunuş.

İhtiyacın olan şey mutfağına sihirli bir dokunuş.

Mutfakta daha fazla vakit geçirmek istiyorsan mutfağında ufak ama etkili bir dokunuşa ihtiyaç var. Belki dekorasyonunda bir değişiklik yaparsın belki çok istediğin o mutfak elektroniğini alırsın bilmiyoruz ama bir değişiklik gerektiği şart. Çünkü sürekli aynı mutfağa bakmaktan biraz sıkılmışsın...

İhtiyacın olan şey yeni tarifler.

İhtiyacın olan şey yeni tarifler.

Mutfakta daha uzun vakit geçirmek istiyorsan yeni tariflere ihtiyacın var. Çünkü sen bir tarif makinesisin. Çok hızlı kavrıyor, ezberliyor ve o tarifi uygulayabiliyorsun. Vaktini bile almıyor, resmen çocuk oyuncağı! Bu yüzden seni zorlayacak yaratıcı ve zor tariflere ihtiyacın var.

İhtiyacın olan şey enerji.

İhtiyacın olan şey enerji.

Mutfakta daha uzun vakit geçirmek için biraz motivasyona ihtiyacın var. Bu aralar mutfağa giresin gelmiyor. Canın pek yemek de yapmak istemiyor. Fakat ihtiyacın olan enerji de yine senin o leziz yemeklerinde saklı. O güzel yemeklerden uzak kalmak istemezsin. Sen mutfağa gir ve gerisini elinin lezzetine bırak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?