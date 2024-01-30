Mutfakta Sürdürülebilirliğe Ne Kadar Katkı Sağlıyorsun?

Ufak tefek dikkatsizliklerin olsa da sen gerçekten bilinçli bir tüketici ve doğa dostu birisin. Enerji tasarrufu konusunda çok dikkatlisin, fazla enerjinin boşa gitmesine asla izin vermezsin. Ayrıca atık konusunda da çok dikkatlisin ve sıfır atık ilkesiyle hareket ediyorsun. Tebrikler!