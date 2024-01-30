Mutfakta Sürdürülebilirliğe Ne Kadar Katkı Sağlıyorsun?
Mutfakta Sürdürülebilirliğe Ne Kadar Katkı Sağlıyorsun?
Lezzetli yemekler yapmak çok güzel. Ama bu yemekleri yaparken doğanın sürdürülebilirliğine ne kadar katkımız var?
Hazırsan başlayalım.
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1. Başlayalım. Kahvaltıda tercihin nedir?
2. Yemek artıklarını nasıl değerlendiriyorsun genelde?
3. Market alışverişinde hangilerini tercih edersin daha çok?
4. Yemek yaparken enerji tasarrufuna dikkat eder misin?
5. Mutfağında plastik ürünler çok mu?
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6. Mutfakta su tasarrufu için neler yapıyorsun peki?
7. Evde yemek yaparken hangi tür malzemeleri daha çok tercih edersin?
8. Son olarak mutfağını nasıl temizlersin?
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