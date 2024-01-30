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Mutfakta Sürdürülebilirliğe Ne Kadar Katkı Sağlıyorsun?

etiket Mutfakta Sürdürülebilirliğe Ne Kadar Katkı Sağlıyorsun?

godot
godot - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 20:15

Lezzetli yemekler yapmak çok güzel. Ama bu yemekleri yaparken doğanın sürdürülebilirliğine ne kadar katkımız var?

Hazırsan başlayalım.

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1. Başlayalım. Kahvaltıda tercihin nedir?

2. Yemek artıklarını nasıl değerlendiriyorsun genelde?

3. Market alışverişinde hangilerini tercih edersin daha çok?

4. Yemek yaparken enerji tasarrufuna dikkat eder misin?

5. Mutfağında plastik ürünler çok mu?

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6. Mutfakta su tasarrufu için neler yapıyorsun peki?

7. Evde yemek yaparken hangi tür malzemeleri daha çok tercih edersin?

8. Son olarak mutfağını nasıl temizlersin?

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Çevre dostu bir şefsin.

Sen mutfakta sürdürülebilirliğe çok büyük önem veriyorsun. Attığın her adımı doğaya daha az zararlı olacak şekilde seçiyorsun. Ayrıca sürdürülebilirlik adına yerel ürünler kullanmaya çalışıyorsun. Gerçekten tebrikler, keşke herkes sizin kadar dikkatli olsa.

Bilinçli tüketicisin.

Ufak tefek dikkatsizliklerin olsa da sen gerçekten bilinçli bir tüketici ve doğa dostu birisin. Enerji tasarrufu konusunda çok dikkatlisin, fazla enerjinin boşa gitmesine asla izin vermezsin. Ayrıca atık konusunda da çok dikkatlisin ve sıfır atık ilkesiyle hareket ediyorsun. Tebrikler!

Daha dikkatli olmalısın.

Sürdürülebilirlik konusunda kesinlikle iyi niyetlisin. Elinden geldiği kadar çevre dostu olmaya çalışıyorsun. Fakat daha iyisini yapabilirsin. Atık ve enerji konusunda biraz daha bilinçlenmeli ve hayatında da öğrendiklerini uygulamasın. Yine de iyi yolda olduğundan şüphemiz yok.

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