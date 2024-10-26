Mutfakta Olmazsa Olmaz Dediğin O Baharat Hangisi?
Mutfakta Olmazsa Olmaz Dediğin O Baharat Hangisi?
Herkesin mutfağında mutlaka olmazsa olmaz, yemeğe tadını veren bir baharatı vardır. Peki senin vazgeçilmez baharatın hangisi?
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1. Yemek yaparken ilk olarak hangi malzemeyi göz kararı eklersin?
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2. En sevdiğin yemek tarzı nedir?
3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
4. Misafir ağırlarken neye dikkat edersin?
5. Alışveriş yaparken nasıl hareket edersin?
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